Địa chỉ thưởng thức gỏi gà măng cụt ngon ở Bình Dương

(VTC News) -

Gỏi măng cụt chỉ xuất hiện khi mùa măng cụt đến, vào khoảng tháng 4 - 6 mỗi năm. Những ngày này, nếu có dịp về Bình Dương, bạn hãy ghé những quán ăn sau đây để thưởng thức mỏi gỏi gà măng cụt nổi danh từ vùng đất Lái Thiêu nhé.

Chiều Nay

Quán ăn này chuyên phục vụ các món về ga ta rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích mỗi khi đến Bình Dương. Gỏi măng cụt cũng chính là món best sellers của quán vì siêu ngon.

Món gỏi gà măng cụt của quán Chiều Nay được làm từ gà ta, măng cụt già gọt vỏ cắt lát, hành tây, hành tím, cà rốt, rau răm, húng lủi, đậu phộng, hành phi, tỏi phi. Và bí quyết làm nên sức hấp dẫn của món gỏi gà măng cụt là thịt gà tai dai ngon và nước sốt đặc trưng riêng.

Phần gỏi gà măng cụt tại Chiều Nay quán ăn kèm với cháo nấm rơm. (Ảnh: Chiều Nay Quán)

Món gỏi gà măng cụt tại Chiều Nay quán được ăn kèm với bánh phồng tôm giòn tan và cháo nấm rơm cùng muối tiêu hoặc nước mắm chua ngọt. Ngoài ra, quán còn phục vụ thêm nhiều món gà và gỏi gà khác, như gỏi gà rau lang, gà gỏi bưởi, gỏi gà bắp chuối hột, gà quay xôi phồng, gà xốt mì bay. Món lẩu bò nhúng mắm ruốc ở đây cũng là món siêu ngon được thực khách tấm tắc khen.

Giá phần gỏi gà măng cụt tại quán, bao gồm 1 con gà làm gỏi ăn kèm cháo nấm rơm là 490.000 đồng.

Chiều Nay quán có địa chỉ tại 1045 Lê Hồng Phong, Thủ Dầu Một, mở cửa từ 9h-20h hàng ngày.

Vườn Xưa

Một địa chỉ ăn gỏi gà măng cụt ngon, rẻ ở Bình Dương phải kể tới là Vườn Xưa quán ở TP Thuận An. Đây là quán ăn gia đình có không gian sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Món gỏi gà măng cụt tại Vườn Xưa Quán được chế biến từ gà ta và măng cụt Lái Thiêu vừa già tới. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được từng thớ thịt dai ngon, măng cụt chua dịu và bánh phồng giòn tan.

Món gỏi gà măng cụt là ngon nhất của Vườn Xưa Quán. (Ảnh: Mytour)

Ngoài gỏi gà măng cụt, quán còn rất nhiều món ngon như gà nướng sầu riêng; cua đồng rang muối, gà nấu siêu, gà hầm bí đỏ, gỏi gà bắp chuối... Các món từ gà có giá từ 350.000-525.000 đồng, riêng gỏi gà măng cụt giá tính theo mùa và theo thời giá.

Vườn Xưa quán có địa chỉ tại An Thạnh N12, An Thạnh, Thuận An. Quán mở cửa từ 9h-22h mỗi ngày.

Vườn Măng

Nếu bạn đang tìm kiếm quán ăn gỏi gà măng cụt ngon ở Bình Dương, thì Vườn Măng quán là địa chỉ không nên bỏ qua. Quán có không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên trong lành.

Vườn Măng là một quán ăn theo phong cách gia đình, gần Ngã tư Phú Văn sầm uất của TP Thủ Dầu Một. Quán phục vụ thực đơn đa dạng như gà tre hấp nam nhi, lẩu riêu cua, cua rang me, mắt cá ngừ chưng thố... trong đó món gỏi gà măng cụt chua giòn được đông đảo thực khách đánh giá là ngon miệng và hợp khẩu vị.

Vườn Măng quán có không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên trong lành. (Ảnh: FB Vườn Măng quán)

Bí quyết khiến món gỏi gà măng cụt của Vườn Măng quán được yêu thích từ sử dụng gà ta, được chặt nhỏ thành từng miếng rất dễ ăn. Măng cụt giòn, ngọt, không bị chát và rau sống cũng rất tươi. Gỏi được nêm nếm rất đậm đà, đủ vị, vừa ăn nên dễ dàng chiếm trọn cảm tình của thực khách. Phần gỏi gà măng cụt 1 con gà tại quán khoảng 400.000 đồng.

Vườn Măng quán có địa chỉ tại hẻm 1027 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, quán mở cửa từ 9h - 22h mỗi ngày.

Vườn Măng Bình Nhâm

Vườn Măng Bình Nhâm cũng là địa chỉ ăn gỏi gà măng cụt hợp lý khi đến Bình Dương những ngày này, khi mùa măng cụt đang rộ.

Vườn Măng Bình Nhâm có lối thiết kế đậm chất thôn quê, nằm cạnh dòng sông Sài Gòn thơ mộng. (Ảnh: FB Vườn Măng Bình Nhâm)

Suất gỏi gà măng cụt tại quán có giá dao động khoảng 400.000 đồng, cho từ 3 - 4 người ăn. (FB Vườn Măng Bình Nhâm)

Quán ấn tượng với lối thiết kế đậm chất thôn quê, nằm cạnh dòng sông Sài Gòn đẹp thơ mộng và chuyên phục vụ các món đặc sản đồng quê. Một suất gỏi gà măng cụt tại quán có giá dao động khoảng 400.000 đồng, cho từ 3 - 4 người ăn.

Vườn Măng Bình Nhâm có địa chỉ tại 81 đường Bình Nhâm, khu phố Bình Đức, TP Thủ Dầu Một, mở cửa từ 10h-22h mỗi ngày.

Con Gà Đen 2

Con Gà Đen 2 cũng là địa chỉ bạn nên ghé nếu muốn tìm một quán ăn gỏi gà măng cụt ở Bình Dương. Đây là quán ăn gia đình với đặc sản gà và các món khác nhau như hải sản, đặc sản đồng quê, ốc, lẩu...

Gỏi gà măng cụt tại Con Gà Đen 2 với gà đen hoặc gà tre dai ngon có cùng mức giá. (Ảnh: FB Con Gà Đen 2)

Một phần gỏi gà măng cụt tại quán Con Gà Đen dao động từ 450.000 đồng có kèm theo bánh phồng tôm và cháo. Tùy theo khẩu vị mà thực khách có thể lựa chọn gỏi gà đen hoặc gà tre cùng mức giá như nhau. Điểm cộng là suất gỏi có nhiều măng cụt, thịt gà dai ngon và da giòn. Thưởng thức món gỏi gà măng cụt tại Con Gà Đen có tất cả 3 loại nước chấm, cùng với bánh phồng, cháo, đậu phộng, hành phi...

Con Gà Đen có địa chỉ tại số 29 Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An, mở cửa từ 10-22h mỗi ngày.