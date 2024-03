Địa chỉ mua tủ cơm điện công nghiệp uy tín, giá tốt

(VTC News) -

Tủ cơm điện công nghiệp NEWSUN - Thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

NEWSUN là một trong những thương hiệu sản xuất và cung cấp tủ nấu cơm nội địa có tiếng trên thị trường. Trong đó, riêng dòng tủ nấu cơm bằng điện đã có lượng tiêu thụ lên tới con số hàng nghìn chiếc mỗi năm.

Các mẫu tủ cơm điện công nghiệp của NEWSUN có kích thước đa dạng từ 4 khay, 6 khay, 8 khay, 10 khay, 12 khay và 24 khay, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ những quán ăn nhỏ đến những nhà hàng lớn phục vụ hàng trăm, hàng nghìn khách mỗi ngày.

Sự khác biệt chính làm nên dòng sản phẩm tủ điện nấu cơm cao cấp của NEWSUN nằm ở chất liệu chế tạo. NEWSUN nghiên cứu sản xuất tủ cơm điện công nghiệp hoàn toàn bằng chất liệu inox 304 đáp ứng yêu cầu cao về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, tủ có thể sử dụng lâu bền đến cả chục năm mà không lo bị han gỉ, xuống cấp. Thành tủ dày dặn và cách nhiệt, hạn chế tối đa hơi nhiệt thất thoát ra bên ngoài, nhờ đó thúc đẩy quá trình nấu cơm chín nhanh hơn.

Đặc biệt, NEWSUN còn thiết kế hộp điều khiển thông minh đối với dòng tủ cơm điện công nghiệp để khách hàng lắp đặt thêm theo nhu cầu sử dụng. Thay vì một chiếc tủ điện nấu cơm thông thường, giờ đây có thể dùng để hấp xôi, hấp thịt cá, hấp rau củ, hải sản, hấp xúc xích, giò chả, các loại bánh,... với cơ chế kiểm soát nhiệt độ và thời gian chính xác tuyệt đối, đảm bảo chất lượng thành phẩm thơm ngon nhất.

Tủ cơm điện NEWSUN - Hàng xưởng sản xuất, giá rẻ tận gốc

Các sản phẩm tủ cơm điện công nghiệp NEWSUN không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà giá thành luôn rẻ hơn các đơn vị bán lẻ khác từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Lý do bởi, đây đều là hàng xưởng do công ty sản xuất nên tự chủ được chất lượng và chi phí hơn so với các bên nhập hàng về bán.

Bên cạnh đó, NEWSUN phân phối trực tiếp các sản phẩm tủ cơm điện đến khách hàng thông qua chuỗi hệ thống chi nhánh trên toàn quốc, không qua trung gian nên không bị đội giá, cước vận chuyển thấp.

Kèm theo đó là các chính sách ưu đãi, bảo hành, bảo trì uy tín:

Bảo hành tủ nấu cơm bằng điện trên 12 tháng, bảo trì trọn đời sử dụng.

Đổi trả sản phẩm trong vòng 3 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất.

Giảm giá lên đến 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá đến 1.000.000 đồng.

Miễn phí vận chuyển trong bán kính 15km tính từ chi nhánh gần nhất.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, tư vấn về cách sử dụng và bảo dưỡng máy qua đường dây nóng.

Trên đây là những thông tin về NEWSUN - địa chỉ mua tủ cơm điện công nghiệp uy tín với giá siêu tốt. Các đơn vị kinh doanh nhà hàng, quán ăn nếu cần đến thiết bị tủ nấu cơm điện, nồi nấu cơm công nghiệp bằng điện thì NEWSUN chính là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Mọi thông tin về tư vấn sản phẩm và cách đặt mua hàng, quý khách có thể liên hệ trực tiếp tới NEWSUN để được giải đáp.

