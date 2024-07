Đi xe khách, cô gái trẻ bị phụ xe giở trò sàm sỡ

(VTC News) -

Sáng 9/7, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, Công an phường An Hoà vừa mời lái và phụ xe của xe khách thuộc nhà xe T.N chạy tuyến Hà Nội - Huế để làm rõ nghi vấn một nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, xe khách kể trên đi từ Hà Nội vào Huế vào lúc 3h sáng khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì nữ hành khách 25 tuổi nghi bị sàm sỡ trên xe. Sau khi nhận được phản ánh thì Công an TP Huế cử lực lượng đón chiếc xe khách kể trên tại địa phận phường An Hoà và mời lái và phụ xe lên làm việc.

Lãnh đạo Công an TP Huế tiết lộ, trước mắt, phụ xe chiếc xe khách kể trên đã thừa nhận hành vi của mình. Trước mắt, Công an phường An Hoà sẽ mời các bên liên quan đến để làm công tác hoà giải. Sau đó, sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến công an Quảng Bình để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền vì nơi xảy ra vụ việc ở Quảng Bình.

Đây không phải lần đầu phụ xe của nhà xe T.N bị phản ánh có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Trước đó vào tháng 4/2023 nữ hành khách khác đi từ Huế ra Hà Nội cũng phản ánh bị phụ xe của nhà xe T.N sàm sỡ. (Ảnh: Vietnamnet)

"Chúng ta cần thông tin chính xác để hành khách đi xe chú ý, khi có sự việc xảy ra thì phải kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để có phương án xử lý. Nhà xe khi tuyển dụng nhân viên thì phải tuyển những người có trách nhiệm, có đạo đức...", lãnh đạo Công an TP Huế nói.

PV Báo điện tử VTC News cũng liên hệ với đại diện nhà xe T.N để nắm thông tin về sự việc nêu trên. Tuy nhiên, đại diện nhà xe này khẳng định, đang ở Hà Nội và chưa nắm thông tin sự việc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu phụ xe của nhà xe T.N bị phản ánh có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Tháng 4/2023 một nữ du khách trên hành trình từ Huế ra Hà Nội và đi trên xe khách của nhà xe T.N cũng phản ánh bị phụ xe sàm sỡ.

Cụ thể, trả lời trên báo Vietnamnet thời điểm đó, chị V.A (Hà Nội) cho biết, đêm 17/4, khi chị và con gái 8 tuổi kết thúc giải chạy marathon tại Huế. Hai mẹ con được xếp nằm ở cabin đầu tiên ngay phía sau ghế lái xe. Cùng chuyến xe của V.A còn có thêm nhiều runners khác, trong đó có những người nằm ở cabin đối diện.

17h, hai mẹ con chị V.A lên xe, sau khi dừng nghỉ ngơi ăn tối, khoảng 21h đêm xe tiếp tục xuất phát. Chị để con gái nằm phía trong, gần điều hoà còn chị nằm ngoài. Hai mẹ con nhắc nhau đi ngủ sớm lấy sức.

Khoảng 12h, chị tỉnh giấc thì phát hiện có 1 bàn tay ở phía trong cabin ngay cạnh phía đùi. Hốt hoảng, chị đập thật mạnh thì bàn tay kia rút lại. Rèm che cabin của chị được kéo ra, phụ xe nằm ở sàn và đưa cho chiếc chăn.

“Tôi trấn an chắc người ta nằm ở đó vô tình ngủ rơi tay. Nên sau đó, tôi lấy chăn chặn ngang ở cửa cabin. Do vẫn còn khó chịu nên tôi chưa ngủ lại ngay. Đang nằm thì lại thấy bàn tay kia thò qua rèm đưa vào cabin. Sau một lúc không chạm được gì, bàn tay ấy rút ra. Sự việc được lặp đi, lặp tới hơn 10 lần”, chị V.A kể lại.

Chị Vân Anh cũng thông tin thêm, ngay khi sự việc xảy ra chị nhắn tin cho nhà xe nhưng đến 5h59 phút ngày 18/4, chủ xe T.N mới gọi lại. Sau khi nhận phản ánh từ chị V.A, chủ xe xác minh và thừa nhận với hành khách có chuyện đó xảy ra.

“Chủ xe có xin lỗi tôi và nói sẽ yêu cầu phụ xe gọi điện trực tiếp. Nhưng tôi từ chối nghe điện thoại từ anh ta”, chị V.A thông tin.