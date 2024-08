Đi giữa trời rực rỡ tập 12: Chải tiếp tục 'ăn vạ', Pu đòi báo công an

(VTC News) -

Tập 12 Đi giữa trời rực rỡ tiếp tục những nội dung ở tập trước khi Chải (Long Vũ) đến nhà Pu (Thu Hà) ở rể. Sang nhà Pu, Chải một mình chiếm hết chiếc giường lớn trong nhà, ngủ còn ngáy to khiến cả nhà Pu không thức trắng đêm.

"Ngáy to như con bò, không thể ngủ nổi", mẹ Pu than phiền. Còn em gái Pu nói "Chải ngáy như to như con gà gáy buổi sáng" và muốn mẹ bảo Chải về nhà.

Chải tiếp tục ''ăn vạ'' khiến gia đình Pu khó chịu trong "Đi giữa trời rực rỡ" tập 12.

Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 12, Pu đi rừng trong trạng thái mệt mỏi, phờ phạc khác thường vì cả đêm không ngủ. Đám bạn thấy lạ liền dò xét, trêu chọc Pu khi biết tin Chải sang nhà Pu ở. "Chúng mày đừng nghĩ bậy bạ. Đêm qua thằng Chải ngủ ở giường bố tao", Pu khó chịu đáp lại. Đám bạn không tin, cho rằng Pu có tật giật mình nên phải giải thích.

Trong một cảnh khác của phim, ông Chiểu (NSƯT Hoàng Hải) - bố Chải sang nhà Pu, dặn dò Pu chăm lo cho con trai. Ông Chiểu đưa thuốc, giấy tờ ghi những món ăn mà Chải không thích, hoặc dị ứng để Pu chú ý. Thấy vậy, Pu phản ứng: "Cháu có phải giúp việc của thằng Chải đâu. Bác bảo nó về đi".

Trước thái độ của Pu, ông Chiểu tức giận nói: "Tao mà bảo được nó về tao đã bảo về ngay rồi. Mày thích tao để con tao ở đây chịu khổ lắm à".

Pu đòi báo công an, tố cáo Chải xâm nhập gia cư bất hợp pháp trong "Đi giữa trời rực rỡ" tập 12.

Sau đấy, Pu bảo bố đi báo công an tố cáo Chải xâm nhập gia cư bất hợp pháp để đuổi Chải đi. Nghe vậy ông Chiểu nổi đoá, doạ nạt: "Mày mà báo công an đuổi thằng Chải về, tao cũng sẽ báo công an bố mày nợ không chịu trả".

Tập 12 Đi giữa trời rực rỡ sẽ lên sóng vào tối 15/8 trên VTV