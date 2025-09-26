Đèn tín hiệu âm cho người đi bộ: Chuyên gia đồng tình, đề xuất áp dụng toàn quốc

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản GTVT (người hơn 40 năm nghiên cứu về lĩnh vực giao thông) cho biết, việc lắp đèn tín hiệu âm dưới đường dành cho người đi bộ đã được các nước áp dụng từ vài chục năm trước.

Đèn LED âm dưới mặt vỉa hè, kết hợp với nút bấm, giúp người đi bộ chủ động yêu cầu chuyển pha đèn và nhận tín hiệu an toàn để qua đường. Hệ thống này hoạt động đồng bộ với đèn giao thông trên trụ, khi người đi bộ bấm nút, đèn dưới vỉa hè sẽ báo màu xanh để người đi bộ sang đường, thay vì phải ngước lên nhìn đèn truyền thống.

Đèn tín hiệu được lắp đặt âm sát vỉa hè chuyển xanh giúp người đi bộ nhận biết để qua đường tại một số tuyến phố trung tâm TP.HCM.

“Việc lắp đặt đèn tín hiệu này giúp giảm bớt việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ, cho nên việc áp dụng này ở Việt Nam là tốt, tuy nhiên để áp dụng được thì cần phải lưu ý một số điểm”, TS Nguyễn Xuân Thủy nêu.

Ông Thủy lưu ý hệ thống đèn phải được trang bị công nghệ tốt, đảm bảo an toàn và sự chính xác, bền lâu. Do đặc thù khí hậu Việt Nam thường xuyên có mưa, đường bị ngập úng nên công nghệ không tốt, để rò rỉ điện hoặc ấn mà không được sẽ không đảm bảo vận hành hiệu quả.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy, khi người đi bộ ấn nút, đèn tín hiệu báo thì người điều khiển phương tiện giao thông cần phải chấp hành và dừng lại. Tuy nhiên thực tế ý thức của một số người điều khiển phương tiện chưa tốt, cố tình di chuyển dù đã có tín hiệu cảnh báo dừng.

TS Thủy đề xuất nhân rộng ra phạm vi toàn quốc, tuy nhiên lưu ý chỉ lắp đặt đèn tín hiệu âm dành cho người đi bộ ở những vị trí thật sự cần thiết để tránh lãng phí, không tạo ra hiệu quả.

Một số tuyến phố trung tâm TP.HCM thí điểm lắp đặt đèn âm vỉa hè kết hợp sơn kẻ vạch mới dành cho người đi bộ.

Nói thêm về vấn đề này, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho rằng việc lắp đặt đèn tín hiệu âm dành cho người đi bộ giúp tạo sự tiện lợi, người dân nhận diện tốt hơn do ánh sáng giúp nhận biết hiệu quả hơn việc sơn phản quang thông thường.

Vấn đề đặt ra đối với lắp đèn tín hiệu âm là nguồn điện ở dưới đất nên việc lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì, thay thế cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay cho phép giảm thiểu rủi ro.

Theo TS Khương Kim Tạo, cần có kế hoạch để triển khai nhân rộng việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu âm cho người đi bộ tại những đô thị lớn. Đồng thời, sơn kẻ vạch đường rõ ràng để hỗ trợ, hướng dẫn cho người đi bộ sang đường an toàn.

Chuyên gia khuyến cáo việc lắp đặt đèn âm dành cho người đi bộ cần chú trọng công nghệ đảm bảo an toàn trong điều kiện đường trung tâm của Việt Nam dễ ngập lụt.

“Ở nước ngoài họ lắp đặt và đã cho thấy hiệu quả mang lại từ hệ thống đèn âm giúp người đi bộ quan sát, nhận diện dễ dàng. Chúng ta cần tính toán để nhân rộng việc thí điểm và đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng toàn quốc”, TS Khương Kim Tạo nêu.