Đèn pha LED LTV - giải pháp chiếu sáng vượt trội cho mọi công trình ngoài trời

Thương hiệu Đèn LED LTV - một trong những đơn vị tiên phong trong ngành chiếu sáng công nghiệp tại Việt Nam, được phát triển bởi CEO Phùng Quyết Thanh của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến - đã và đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với dòng sản phẩm Đèn pha LED LTV.

Dự án lắp đặt đèn pha LED cho sân Pickleball tại Phú Thọ.

Đèn pha LED LTV – tối ưu cho mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Một trong những điểm nổi bật nhất của đèn pha LED LTV chính là khả năng chống chịu thời tiết vượt trội. Với thiết kế đạt chuẩn IP65 - IP66, sản phẩm có khả năng chống nước, chống bụi cực kỳ tốt, phù hợp cho mọi không gian ngoài trời như sân vận động, bãi đỗ xe, biển quảng cáo, công trình công cộng, nhà xưởng...

Vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, phủ lớp sơn tĩnh điện chống oxy hóa, giúp tăng tuổi thọ và giữ độ thẩm mỹ lâu dài. Dù là mưa bão hay nắng gắt, đèn pha LED LTV vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Hiệu suất cao - tiết kiệm điện năng - tuổi thọ vượt trội

Đèn pha LED LTV sử dụng chip LED cao cấp. Đèn không chỉ cung cấp ánh sáng mạnh mẽ, đồng đều mà còn tiết kiệm điện năng lên tới 70% so với đèn truyền thống. Điều này giúp giảm chi phí vận hành đáng kể, đặc biệt phù hợp cho các dự án công trình lớn, nơi hệ thống chiếu sáng hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

Do hoạt động ngoài trời nên nhiệt độ làm việc của loại đèn này thường rơi vào khoảng -20 đến 50 độ C. Chính vì vậy đèn LED ngoài trời luôn được thiết kế bằng vật liệu chất lượng cao, bền bỉ và tỏa nhiệt tốt. Đế tản nhiệt tốt giúp cho đèn chịu được tác động của môi trường và có độ bền, tuổi thọ cao so với các loại đèn khác.

Tuổi thọ sản phẩm lên tới 50.000 giờ - một con số ấn tượng cho thấy sự bền bỉ và đáng tin cậy trong từng thiết kế của đèn LED LTV.

Quy trình lắp đặt sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt.

Bộ nguồn đèn hoạt động bền bỉ với thời gian

Nguồn LED rời được nhập khẩu từ các thương hiệu lớn từ nước ngoài. Các dòng nguồn này có chỉ số IP 66 trở lên, khả năng hoạt động ổn định trong môi trường rung lắc, ẩm ướt hoặc có biến thiên điện áp cao. Điều này phù hợp với tính chất hoạt động ngoài trời của đèn. Từ đó, góp phần kéo dài tuổi thọ đèn và duy trì hiệu suất chiếu sáng ổn định 24/7.

Dải công suất đa dạng - Đáp ứng mọi nhu cầu chiếu sáng công trình

Đèn pha LED LTV có dải công suất đa dạng từ 10W - 1000W, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chiếu sáng từ biển quảng cáo, sân bãi đến các sân thể thao quy mô lớn, cảng biển,...

Test khả năng chiếu sáng mạnh mẽ của đèn pha LED Module LTV.

Cam kết từ thương hiệu Việt – định vị chất lượng quốc tế

Các sản phẩm đèn LED LTV luôn được đánh giá cao khi chiếu sáng tại các công trình bởi chúng được phát triển từ đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong gần 10 năm, có chuyên môn tay nghề cao.

Không chỉ là nhà sản xuất, LTV còn là một trong những đơn vị tiên phong mang đến giải pháp chiếu sáng tổng thể, từ tư vấn, thiết kế đến thi công và bảo trì hệ thống. Tất cả dòng sản phẩm đèn LED LTV đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo tính an toàn điện, khả năng chống xung sét, và độ ổn định khi hoạt động trong môi trường công nghiệp.

Dịch vụ hậu mãi - tận tâm với từng công trình

Sự khác biệt sản phẩm LTV là việc thấu hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng. Từ đó xây dựng, tư vấn những sản phẩm phù hợp với từng điều kiện công trình nhằm tối ưu hóa cả về kinh tế lẫn chất lượng khi sử dụng cho khách hàng.

Với phương châm Sản phẩm Chất lượng - Dịch vụ Hoàn hảo, Công ty luôn không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm đồng thời cam kết bảo hành 24 tháng và dịch vụ hỗ trợ hậu mãi tận tâm.

Nếu bạn đang cần một giải pháp chiếu sáng mạnh mẽ, đáng tin cậy - Đèn pha LED LTV chính là lựa chọn xứng đáng. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến Địa chỉ: Số 35, Ngõ 68, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội Hotline/Zalo: 0972.105.689 Email: quyettien@quyettienco.com Website:lightingviet.com