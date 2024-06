Đến Co.opmart, Co.opXtra 'Đi chợ đồng giá' chỉ từ 7.000 đồng

(VTC News) -

Chương trình “Gia đình Việt đại sứ xanh” tiếp tục diễn ra đến hết 3/7 tại 800 điểm bán thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Chương trình "Đi chợ đồng giá" giúp sức mua và lượt khách tăng cao.

Với hàng chục hoạt động kích cầu sản phẩm thân thiện môi trường hướng tới gia đình, chương trình đã thu hút lượng khách tăng từ 15 - 20% so với ngày thường, đặc biệt vào cuối tuần là những ngày Co.opmart, Co.opXtra tung mạnh các “deal khuyến mãi”, quà tặng kèm sản phẩm, các workshop vui nhộn tại từng điểm bán.

Lần đầu tiên, Co.opmart, Co.opXtra tại TP.HCM tổ chức chương trình “Đi chợ đồng giá” đối với các mặt hàng tươi sống cho bữa ăn hàng ngày: rau, thủy hải sản, trái cây…

Với mức giá đồng loạt chỉ còn từ 7.000 đồng trở lên theo khung giờ quy định, chương trình nhận được phản hồi tích cực của khách hàng, lượt khách và giá trị giỏ hàng theo đó cũng tăng cao.

"Đi chợ đồng giá" được áp dụng cho nhiều mặt hàng với giá chỉ từ 7.000 đồng.

Chương trình “Đi chợ đồng giá” bao gồm các mặt hàng cụ thể:

- Cá rô phi, cá nục, cá ngừ bò: đồng giá 69.000 đồng/1 kg đến hết 19/6.

- Lá é, cải ngọt, rau muống nước, rau mồng tơ, nấm bào ngư trắng baby, nấm kim châm Thái Lan, củ tỏi Hải Dương: đồng giá 7.000 đồng trong khung giờ từ 17:00 - 19:00 từ 20 - 26/6.

Khách hàng được mời dùng thử sản phẩm khi đến siêu thị.

- Trái cây ngoại bao gồm táo Ruby Star New Zealand, táo Koru New Zealand, táo đỏ New Zealand, táo đỏ bi New Zealand; kiwi vàng/xanh New Zealand: đồng giá 69.000 đồng trong khung giờ từ 17:00 - 19:00 từ 27/6 - 3/7.

- Chương trình “Mua là tặng”, trong khung giờ từ 8:00-10:00 vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật: mua hành tím tặng trứng gà, mua thịt gà tặng giò sống, mua trái cây tặng trái cây.

