Đêm lạnh đường vắng, người Hà Nội vẫn kiên nhẫn chờ đèn đỏ đều tăm tắp

Hình ảnh người Hà Nội chấp hành nghiêm luật giao thông trong đêm 16/12. (Video: Minh Đức)
Từ 13/12, Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống hơn 1.830 camera AI tại 195 nút giao trọng điểm. Đây không chỉ là bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông mà còn tạo ra những thay đổi rõ rệt trong ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông.
Việc hệ thống camera AI hoạt động liên tục, giám sát theo thời gian thực và có khả năng phát hiện, xử lý nhiều nhóm hành vi vi phạm đã tác động trực tiếp đến hành vi của người dân. Thay vì tâm lý “vắng lực lượng chức năng thì vượt”, nhiều người đã chủ động tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng làn, dừng xe đúng vạch, hình thành nếp đi lại trật tự hơn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau 4 ngày hệ thống camera AI được đưa vào vận hành, trật tự giao thông tại nhiều nút giao lớn trên địa bàn Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm - khung giờ vốn tiềm ẩn nhiều vi phạm.
Lúc 21h ngày 16/12, tại ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu, ý thức tham gia giao thông của người dân thay đổi rõ rệt. Đây là nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, lấn làn, vượt đèn đỏ vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, từ khi có camera AI, trật tự giao thông tại đây được duy trì ổn định.
Phần lớn các phương tiện đều chủ động giảm tốc, dừng xe đúng vạch sơn, xếp hàng ngay ngắn chờ tín hiệu đèn giao thông.
Càng về khuya, mật độ phương tiện giảm và đường sá trở nên thông thoáng, nhưng nhiều tài xế ô tô, xe máy vẫn nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, không còn tâm lý vội vã hay tranh thủ vượt đèn đỏ.
Không chỉ tại khu vực Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu, ghi nhận trong đêm trên các tuyến như Đại Cồ Việt - Xã Đàn, Xã Đàn - Nam Đồng, Phan Chu Trình, Giải Phóng, Trường Chinh… cho thấy tình trạng chấp hành luật giao thông diễn ra nghiêm túc.
Tại các đoạn đường lắp đặt camera AI, người đi xe máy không chỉ dừng chờ đèn đỏ đúng quy định mà còn chấp hành việc đội mũ bảo hiểm, hạn chế rõ rệt các hành vi vi phạm thường thấy trước đây.
“Tôi thấy ý thức tham gia giao thông của mọi người thay đổi rõ rệt. Đi đêm mà mọi người vẫn đứng chờ đèn đỏ, không còn cảnh mạnh ai nấy đi. Camera AI giúp người dân ý thức hơn, nhưng vẫn cần lực lượng CSGT kiểm tra những vi phạm như nồng độ cồn, ma túy hay xe quá tải”, anh Nguyễn Văn Hòa (trú phường Thanh Xuân) chia sẻ.
“Camera rất hiệu quả trong việc giám sát, nếu kết hợp với CSGT trực tiếp xử lý các tình huống phức tạp thì giao thông sẽ an toàn hơn. Rõ ràng bức tranh giao thông của Hà Nội đã khác trước rất nhiều”, chị Lê Thu Trang (ở phố Quán Sứ) cho biết.
Nếu như trước khi camera AI vận hành, tại nút giao Xã Đàn hướng đi Đại Cồ Việt thường xuyên xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ, lấn vạch, đi ngược chiều thì nay, các phương tiện đều dừng xe nghiêm chỉnh, xếp hàng ngay ngắn, trật tự hơn hẳn.
Tại phố Nam Đồng lúc gần nửa đêm, dòng xe máy vẫn nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn.
Hình ảnh tương tự cũng được ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An.
Càng về rạng sáng, khi trời lạnh hơn và đường phố thưa thớt phương tiện, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đèn đỏ, tuân thủ hiệu lệnh giao thông, tạo nên sự trật tự hiếm thấy so với trước đây.
Không chỉ vào ban đêm, ghi nhận vào ban ngày tại nhiều tuyến đường và nút giao lớn ở Hà Nội cho thấy phần lớn người dân đều chấp hành luật nghiêm túc.
Dù lưu lượng phương tiện đông, áp lực giờ cao điểm lớn, hầu hết ô tô, xe máy vẫn dừng chờ đèn đỏ đúng vạch, đi đúng làn, hạn chế tình trạng chen lấn hay vượt đèn như trước.
Tuy nhiên, dù hệ thống camera AI đã phát huy hiệu quả bước đầu, vi phạm giao thông vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
Vẫn còn một số trường hợp vượt đèn đỏ, lấn làn, chở quá số người quy định hoặc không đội mũ bảo hiểm, chủ yếu tại các tuyến đường nhỏ, ngõ lớn hoặc khu vực chưa được giám sát đồng bộ.
Bình luận