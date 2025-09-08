(VTC News) -

Theo đó, cử tri đề nghị xem xét cách tính giá điện sinh hoạt theo hướng thay thế cách tính theo bậc thang bằng cách tính theo khung giờ hoạt động (giờ cao điểm và thấp điểm) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời nội dung này, Bộ Công Thương nêu rõ điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng có chi phí cao.

Khi huy động phát điện, về nguyên tắc ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá thấp hơn phát điện trước cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Với đặc điểm này, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế giới kể cả các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines... đều áp dụng giá điện theo các bậc thang tương tự như Việt Nam.

Việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Nhiều người đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, Bộ Công Thương lên tiếng. (Ảnh minh họa: EVN).

Đây không phải chỉ riêng có ở nước ta, mà là phương pháp được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản và đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

Bộ Công Thương cũng dẫn lại quy định của Luật Điện lực năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2025) nêu rõ giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường.

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tăng dần đối với khách hàng chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không tham gia mua bán điện trên thị trường điện cạnh tranh.

Như vậy, theo quy định này của Luật Điện lực phụ thuộc cấp độ phát triển của thị trường điện mà áp dụng cơ chế giá điện phù hợp với các khách hàng sinh hoạt.