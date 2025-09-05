Đề xuất quản lý chặt tài khoản TikTok, Facebook để ngăn lừa đảo trên mạng

(VTC News) -

Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cơ quan thẩm tra cho rằng việc tăng cường lực lượng điều tra viên, công an chính quy ở cấp xã góp phần quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

"Mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%), tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng", ông Hoàng Thanh Tùng nêu.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng nhận định công tác nắm, dự báo, phân tích, "nhận diện" tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở có thời điểm chưa đáp ứng, theo kịp diễn biến tình hình, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao; hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nhận định một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là công tác tuyên truyền chưa đến được tất cả người dân, nhất là liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Cùng đó, vai trò và sự cảnh giác của các tổ chức xã hội cũng như người dân chưa cao.

"Tại sao trên thế giới người ta cũng sử dụng mạng mà người ta bị lừa đảo ít hơn mình? Bởi vì mình mới tiếp cận, chưa hiểu được thủ đoạn lừa đảo nên dễ bị các đối tượng này lừa. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người già, trẻ em", ông Lê Tấn Tới nói.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị phải tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng và có hình thức tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức.

"Đặc biệt, tôi mong các bộ ngành chuyên môn tiếp tục quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook", ông Lê Tấn Tới nói và gợi ý các nền tảng nên đăng ký và kết hợp với dữ liệu của Bộ Công an để quản lý.

Nếu quản lý được nội dung này cộng với quản lý số điện thoại nữa, theo ông Lê Tấn Tới, sẽ hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ lo ngại về hai vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc trong dư luận là tình trạng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" đưa người sang Campuchia và lừa đảo người cao tuổi qua các chương trình du lịch "0 đồng".

Ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh, mặc dù có rất nhiều nỗ lực tuyên truyền về chiêu trò "việc nhẹ lương cao", nhưng tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia vẫn tiếp diễn.

"Có những trường hợp đã được giải cứu nhưng sau đó lại tiếp tục bị lừa lần nữa, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả của công tác phòng ngừa", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập đến câu chuyện những người cao tuổi bị lừa đảo trên không gian mạng qua các chương trình du lịch "0 đồng", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những chương trình này thu hút người dân bởi chi phí ban đầu bằng 0, nhưng sau đó lại ép buộc mua sắm đủ thứ, khiến nạn nhân "tiền mất tật mang".

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, công an và chính quyền địa phương không thể bao quát hết được nếu chỉ dựa vào các phương pháp tuyên truyền truyền thống, đặc biệt ở những địa phương có dân số lớn. Cần tận dụng chuyển đổi số và các công cụ thông tin hàng ngày để tiếp cận người dân.

Ông đề xuất sử dụng màn hình tại các Trung tâm phục vụ hành chính công để chiếu những câu chuyện cảnh báo lừa đảo, giúp người dân nâng cao nhận thức trong thời gian chờ đợi.

"Chúng ta cần tạo ra mọi kênh để hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng công an, chứ không chỉ gói gọn trong những phương pháp truyền thống. Dù việc điều tra và giải quyết vụ án sau khi xảy ra là cần thiết, nhưng những hậu quả "tiền mất tật mang" và di chứng để lại là rất lớn. Tôi tin rằng có nhiều cách để hạn chế tối đa những thiệt hại này, và chúng ta không nên chỉ dựa vào một công cụ duy nhất", ông Lê Minh Hoan nói.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Giải trình sau đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định năm 2025, hầu hết tội phạm về trật tự xã hội đều giảm và tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng giảm.

Trong năm qua, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác phối hợp quốc tế, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới, cử các tổ công tác sang khu vực Tam Giác Vàng để phối hợp đấu tranh, giải quyết một loạt các vụ việc liên quan đến các trung tâm lừa đảo tại đó, bắt giữ hàng trăm đối tượng về xử lý.

Nhận định tình trạng lừa đảo trên không gian mạng là một thực trạng chung của nhiều quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, sẽ tiếp tục cố gắng và đã tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

"Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các nền tảng, kể cả không gian mạng và báo chí chính thống, ý thức của người dân đã được nâng cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân vẫn bị lừa đảo", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nói thêm.