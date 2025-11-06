Đề xuất người sử dụng ngoại ngữ hiếm phục vụ đối ngoại được hưởng 300% lương

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề cập khi trình bày dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 6/11.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo Nghị quyết tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn, trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Chính phủ đề xuất người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên được hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp). Khoản hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội và được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cán bộ thuộc đối tượng hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hàng tháng cùng mục đích, dự thảo nghị quyết nêu chỉ được hưởng chính sách cao nhất cho đến khi Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách để huy động chuyên gia, nhà khoa học, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại theo hướng "có chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và được hưởng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức".

Mức này tương tự chế độ đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức.

Bộ trưởng Ngoại giao thông tin, dự thảo Nghị quyết còn quy định công chức, viên chức được cử biệt phái đi làm việc tại tổ chức quốc tế được ưu tiên xem xét, đề bạt khi quay trở lại công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Họ cũng được áp dụng chế độ của thành viên cơ quan đại diện tại địa bàn hoặc tương đương.

Theo tờ trình của Chính phủ, ước tính tác động hàng năm của việc triển khai Nghị quyết là khoảng 990 tỷ đồng, bao gồm chế độ hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên khoảng 323 tỷ; chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác này khoảng 667 tỷ.

Một số nội dung có ảnh hưởng đến ngân sách như việc hỗ trợ các chuyên gia làm việc tại các tổ chức quốc tế, chế độ chính sách đối với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu hay ngoại ngữ hiếm sẽ được tiếp tục quy định cụ thể bởi Chính phù trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu cụ thể và cân đối ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế thường xuyên của dự thảo nghị quyết, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc hỗ trợ phải đảm bảo phù hợp với chính sách áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị.

"Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị rà soát đầy đủ, đánh giá tác động của các chính sách đặc thù được quy định trong dự thảo nghị quyết đối với ngân sách Nhà nước", ông Lê Tấn Tới nói.

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.