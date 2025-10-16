Đề xuất mở rộng trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, một trong những điểm mới của dự thảo Luật là cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, công trình thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, không phải cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể, công trình thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn hoặc công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Với các công trình còn lại, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện quản lý thông qua thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Dự thảo luật cũng đơn giản hóa tối đa về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Theo đó, sẽ giảm tối đa thời gian thực hiện cấp giấy phép xây dựng, dự kiến tối đa 7 ngày.

Thẩm tra nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với đề xuất của Chính phủ.

"Tuy nhiên, một số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, giấy phép không phải rào cản mà là công cụ bảo vệ quyền lợi và trật tự xã hội, vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép. Do đó, cần đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn phải đảm bảo giám sát chặt chẽ", ông Trần Văn Khải nói.

Bên cạnh đó, việc miễn giấy phép xây dựng giúp giảm thủ tục nhưng cần hoàn thiện quy định pháp lý trong luật Xây dựng hoặc luật Đất đai để bảo đảm quyền sở hữu tài sản trên đất.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cho rằng cần bổ sung cơ chế xử lý vi phạm đối với công trình đã được cấp phép nhưng thi công sai thiết kế, thay đổi công năng hoặc vi phạm quy định, bảo đảm thống nhất và rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những đổi mới tích cực của dự thảo, đặc biệt là việc giảm thời gian cấp phép từ 20-30 ngày xuống còn 10-15 ngày. Tuy nhiên, bà bày tỏ nhiều trăn trở về việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

"Đây là một bước tiến tích cực hướng tới quản lý hiện đại, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng tính đồng bộ và khả thi", bà Nguyễn Thanh Hải nói và lo ngại nếu không đồng bộ với các luật khác như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư có thể phải đối mặt với nhiều cơ quan kiểm tra song song, gây chồng chéo.

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu cũng chỉ ra sự thiếu rõ ràng giữa "giấy phép xây dựng" và "giấy phép sử dụng công trình".

"Giấy phép xây dựng là cho phép thi công, còn giấy phép sử dụng công trình là cho phép khai thác vận hành. Việc này liên quan trực tiếp đến an toàn, như các vụ cháy nổ ở những tòa nhà chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động", bà Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng.

Cho rằng đây là một thay đổi rất lớn, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần đánh giá thận trọng, thậm chí có thể thí điểm ở những thành phố lớn trước khi áp dụng trên toàn quốc để tránh những rủi ro không đáng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị nghiên cứu quy định về hậu kiểm rõ ràng để tránh lạm dụng hoặc buông lỏng kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế nhiều sai sót, vi phạm trong xây dựng phát sinh không phải do cơ chế cấp phép xây dựng mà do thiếu minh bạch, thiếu nhất quán trong quy định về loại công trình cấp phép, điều kiện và thẩm quyền cấp phép.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quan tâm đến chất lượng, cách thức, quy trình cấp phép, để giấy phép xây dựng không phải là rào cản hay thủ tục gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.