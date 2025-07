Đề xuất kiểm soát giao dịch chứng khoán, tiền ảo liên quan tới tài trợ khủng bố

(VTC News) -

Bộ Tư pháp công bố hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng về "Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố" do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an cho biết, việc ban hành quyết định của Thủ tướng là cần thiết để xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ xa, từ sớm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tư an toàn xã hội.

Đồng thời góp phần khắc phục thiếu hụt của Việt Nam trong thực hiện 40 khuyến nghị của lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Lực lượng chức năng bắt giữ người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk hồi tháng 6/2023. (Ảnh: VOV)

Theo dự thảo, quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Đối tượng áp dụng gồm: 18 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 6 cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự thảo quy chế dành 1 điều quy định về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Cụ thể, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng trao đổi, cung cấp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thông tin, tài liệu về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố; các vụ án đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đảm bảo tiến độ, không vượt quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.

Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng trao đổi, cung cấp cho các bộ, ngành danh sách tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đối tượng trong nước có âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Thông tin về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhận tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố...

Dự thảo quy định Ngân hàng Nhà nước trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch qua hệ thống ngân hàng của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tài trợ tiền, tài sản để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố) theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo tiến độ, không vượt quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.

Ngân hàng Nhà nước cũng cần trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu về các vụ, việc có dấu hiệu phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố mà các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước phát hiện trong thực hiện quản lý Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, phòng chống rửa tiền; qua hồ sơ tiếp nhận nguồn vốn từ nước ngoài của tổ chức, cá nhân.

Về phía Bộ Tài chính, dự thảo quy chế nêu rõ, cơ quan này phải trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; "tài sản ảo", "tiền ảo"; hoạt động vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Bộ Tài chính cũng cần trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu, quy trình nội bộ về việc thực hiện trì hoãn, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố của các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về các vụ, việc có dấu hiệu phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố do Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trong thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông để xác minh, làm rõ.

Dự thảo cũng nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo tiến độ, không vượt quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.