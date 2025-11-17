Đề xuất hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, chiều 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Chính phủ đề xuất tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2035 khoảng 580.133 tỷ đồng.

Bao gồm: vốn ngân sách Trung ương hơn 349.000 tỷ đồng (chiếm 60,2%); vốn ngân sách địa phương khoảng 115.773 tỷ đồng (chiếm 19,9%). Còn lại là vốn đối ứng và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc mọi đối tượng, vùng miền; 100% phòng học kiên cố; 30% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…

Từng bước đầu tư trọng điểm 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từng bước hình thành 06 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nghề chất lượng cao, ít nhất 20 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN.

Chính phủ cũng hướng đến mục tiêu từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ, phấn đấu có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, đầu tư hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và tính sẵn sàng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chủ động chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển toàn diện người học.

Đến năm 2035, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu kỳ vọng 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Với giáo dục nghề nghiệp, phát triển khoảng 90 trường chất lượng cao; đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên…

Với giáo dục đại học, phát triển hệ thống giáo dục đại học hiện đại, ngang tầm khu vực về đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: phấn đấu có ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học lọt vào nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và 2 đại học đạt nhóm 100 cơ sở hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Toàn cảnh phiên họp.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư chương trình để thể chế hoá chủ trương của Đảng về phát triển và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Theo cơ quan thẩm tra, mục tiêu chung cần tập trung vào hai vấn đề lớn là hiện đại hoá toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

"Về mục tiêu cụ thể, cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm tính khả thi để cân nhắc các chỉ tiêu 30% (đến năm 2030) và 100% (đến năm 2035) số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (bao gồm cơ sở vật chất, nguồn cung cấp đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh)", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Về dự kiến nguồn lực, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ căn cứ và tính khả thi của việc xác định tổng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình nhằm giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.