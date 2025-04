Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh dân lập, tư thục là con công nhân

(VTC News) -

Tiếp tục phiên họp 44, sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Chính phủ đề xuất quy định thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi và cơ chế, chính sách thực hiện.

Trong đó, chính sách 1 là ưu đãi với trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập, đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non để được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh: quochoi.vn)

"Bổ sung nhóm trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ chi phí học tập", ông Nguyễn Kim Sơn nói.

Cùng đó, Chính phủ đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa so với quy định hiện hành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Chính sách 2 là khuyến khích, thu hút đội ngũ giáo viên mầm non, bảo đảm đội ngũ giáo viên mầm non để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mẫu giáo.

Chính sách 3 là tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai, vay vốn tín dụng, ưu tiên cho thuê tài sản công; đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư xây dựng phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập loại hình dân lập, tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị đông dân cư.

Về nguồn lực thực hiện chính sách, Bộ trưởng GD&ĐT dự kiến, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em mẫu giáo là 1.062 tỷ đồng/năm, trong đó hỗ trợ chi phí học tập 116,9 tỷ đồng, tiền ăn trưa 945 tỷ đồng/năm.

Về kinh phí hỗ trợ tuyển dụng giáo viên mẫu giáo, số kinh phí cần Nhà nước hỗ trợ để thu hút giáo viên hơn 2.827 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập là hơn 3.296 tỷ đồng/năm.

Về kinh phí kiên cố hóa trường, lớp học, bộ trưởng cho biết sẽ xây dựng 24.228 phòng học cấp mầm non, thay thế các phòng học tạm thời, phòng học tạm… với nhu cầu vốn khoảng 26.651 tỷ đồng.

Đồng thời xây dựng bổ sung đủ số phòng học trên lớp và số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp học gồm xây dựng 25.412 phòng học cấp học mầm non; với nhu cầu vốn khoảng 27.953 tỷ đồng.

"Như vậy tổng kinh phí cần để thực hiện phổ cập cho trẻ từ 3 - 5 tuổi về lĩnh vực cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định (chuẩn tối thiểu) là: 91.872,5 tỷ đồng (thời gian thực hiện 2026-2030)", ông Nguyễn Kim Sơn nêu số liệu.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra cho rằng, hiện nay chính sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mầm non theo quy định của luật Giáo dục và nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định này.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, theo tờ trình của Chính phủ, để triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi, Nhà nước phải bảo đảm nguồn tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, bổ sung đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết có thuộc 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo hay không. Cùng đó, việc dành nguồn lực chi cho giáo dục mầm non sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất kiến nghị nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết do ngân sách Trung ương hỗ trợ tăng thêm ngoài 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng băn khoăn lý do chỉ bổ sung đối tượng hỗ trợ học phí với trẻ mầm non ở khu công nghiệp mà không mở rộng tất cả trẻ mầm non khối dân lập, tư thục. Việc giới hạn đối tượng như có hợp đồng làm việc mà dự thảo nêu sẽ gây khó khăn cho thực thi.

Giải trình thêm sau đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết sau khi Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lập cả nước từ năm học 2025-2026, Thường trực Ban Bí thư đã có văn bản chỉ đạo Đảng bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét mở rộng đối tượng với các trường dân lập, tư thục.

Ông Nguyễn Kim Sơn dẫn dự thảo nghị quyết thứ 2 về miễn học phí đã cập nhật ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc này.

"Nên trong nghị quyết này mở rộng có căn cứ và đang thực hiện liên thông với nghị quyết của Quốc hội về việc miễn học phí sẽ trình Quốc hội trong kỳ này", Bộ trưởng nói.