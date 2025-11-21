Đề xuất hỗ trợ học bổng toàn phần cho người theo học tiến sĩ

Đây là một trong những điểm mới liên quan đến dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi được GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ với VietNamNet.

Nói về những điểm mới của dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, GS Nguyễn Tiến Thảo cho hay, trọng tâm của dự thảo khẳng định Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục đại học, đồng thời xác nhận quyền tự chủ của cơ sở đào tạo không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính, tự chủ gắn với cơ chế tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cơ sở.

Những điểm đột phá của dự thảo Luật tập trung vào việc kiện toàn hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, tăng tính chỉ huy thống nhất trong hệ thống; đầu tư có trọng tâm - trọng điểm, phát triển hệ thống liên thông hiện đại, tự chủ về hoạt động giáo dục đại học, thu hút đội ngũ nhà khoa học xuất sắc; chính sách hỗ trợ trực tiếp người học; loại bỏ kiểm định hình thức; tháo gỡ các bất cập tồn tại về liên thông giữa các trình độ, đào tạo chuyên sâu đặc thù khối ngành khoa học sức khỏe. Cùng đó, điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu mới về hội đồng trường đại học tư thục, điều chỉnh về phân hiệu và địa điểm đào tạo phù hợp với chính quyền 2 cấp.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), thành viên Ban soạn thảo dự Luật Giáo dục đại học sửa đổi. (Ảnh: Vietnamnet)

Dự thảo Luật bổ sung các nội dung mới về tự do học thuật và liêm chính khoa học, tích hợp và liên thông giữa các trình độ đào tạo; phát triển mô hình giáo dục đại học số, khơi thông nguồn lực xã hội hóa trong giáo dục đại học, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách đầu tư và tổ chức đào tạo tinh hoa, phát triển tài năng, hoàn thiện cơ chế học phí, học bổng và hỗ trợ trực tiếp người học, bảo đảm công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế trong tiếp cận giáo dục đại học.

Theo ông Thảo, dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi cũng quy định việc xây dựng chương trình đào tạo tích hợp. Các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú có thể tích hợp, bổ sung cùng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ để các cấp văn bằng tương ứng khi hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng thông tin thêm về các chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học được xây dựng thời gian tới.

GS Thảo cho rằng, việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ không chỉ ở chương trình đào tạo, cán bộ hướng dẫn khoa học, đề tài nghiên cứu, quy trình tổ chức đào tạo mà thời gian và hỗ trợ tài chính, học bổng cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả đào tạo tiến sĩ. Do đó, dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đề xuất chính sách hỗ trợ học bổng cho đối tượng nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ.

“Đây là bước tiến quan trọng để nghiên cứu sinh yên tâm học tập và hoàn thành luận án tiến sĩ. Điều này cũng tạo sự thu hút với nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại các trường đại học ở Việt Nam”, GS Thảo nói.