Để người dân mua hàng thật thì doanh nghiệp phải 'dạy' AI nhận biết hàng giả

Chống hàng giả như chống trộm vào nhà

Chia sẻ tại sự kiện tìm giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín diễn ra chiều 11/8 ở TP.HCM, ông Nguyễn Viết Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TP.HCM - cho biết sau loạt vụ việc mỹ phẩm giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả...bị phát hiện gần đây, người tiêu dùng đang rất hoang mang, không biết làm sao mua được sản phẩm thật. Tâm lý này khiến họ ngại chi tiêu, mua sắm.

Ông đề xuất các doanh nghiệp phải quyết liệt và nghiêm khắc chống hàng giả, hàng nhái, phối hợp với cơ quan chức năng để truy quét hàng giả, hàng nhái tới cùng để bảo vệ hàng thật. Hiện nay, cơ quan quản lý và cả doanh nghiệp đều có lợi thế là có nhiều công cụ để hỗ trợ chống hàng giả, đặc biệt là công nghệ ngày càng hiện đại.

Giày thể thao là nhóm hàng đang bị làm giả, nhái rất nhiều và rất khó phát hiện bằng mắt thường. (Ảnh: H. Linh)

Một giải pháp chống hàng giả hiện đại được kiến nghị các doanh nghiệp áp dụng đó là sử dụng tem AI để tư vấn hàng thật, phát hiện hàng nhái. Tem công nghệ này đã có doanh nghiệp đưa ra khá hiệu quả với thông tin sản phẩm minh bạch, giúp người dùng có cơ sở, niềm tin vào hàng chất lượng để xuống tiền mua hàng.

Theo chia sẻ của đơn vị phát triển sản phẩm này là công ty Vina CHG, một loạt nhiều giải pháp công nghệ được tích hợp cùng lúc trên tem chống giả này. Trong đó, toàn bộ cơ sở dữ liệu của sản phẩm thật đều được doanh nghiệp đưa vào để AI "học". Khi AI "học" thật kỹ, học thật nhiều và hiểu thật sâu thì dữ liệu trả cho người tiêu dùng sẽ rất chính xác. Ví dụ như lịch sử doanh nghiệp, quy trình sản xuất sản phẩm, xuất xứ hàng hóa, thành phần chất lượng, dinh dưỡng, cả cách lựa chọn sản phẩm đúng là hàng thật...

"Tất cả những thông tin đó doanh nghiệp phải cung cấp cho AI đầy đủ, chính xác, giúp người tiêu dùng hỏi nhanh và được giải đáp nhanh mà không cần nhân viên bán hàng tư vấn, để người dùng yên tâm mua và dùng sản phẩm. Tức để đáp ứng yêu cầu mua hàng thật của khách hàng thì doanh nghiệp phải "dạy" AI nhận biết hàng giả, chống hàng giả", đại diện Vina CHG cho biết.

Cũng theo người đại diện doanh nghiệp này, chống hàng giả, hàng nhái hiện nay được hiểu như chống trộm vào nhà và phải sử dụng nhiều lớp cửa. Càng nhiều cửa thì nguy cơ trộm càng khó. Cơ quan chức năng, doanh nghiệp cũng đang phải sử dụng nhiều lớp rào để chống hàng gian hàng giả, bảo vệ hàng thật.

Người dân đang nhìn đâu cũng nghi hàng giả

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV yến sào Khánh Hòa, ghi nhận từ thị trường cho thấy người tiêu dùng đang lo ngại khi mua sắm, vì không biết đâu là hàng giả, hàng thật.

Việc dùng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng làm quà tặng chăm sóc khách hàng khiến các doanh nghiệp chân chính đau đầu. (Ảnh: H. Linh)

"Tâm lý người tiêu dùng không biết đâu là thật giả, họ nhìn đâu cũng thấy giả, điều này đang ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp làm hàng thật như chúng tôi, rất khó khăn", ông Hải cho biết.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, yến sào Khánh Hòa đã phát hiện hơn 30 đơn vị có hành vi sao chép thương hiệu. Nhiều website giả mạo có chứa cụm từ “yensaokhanhhoa” cũng đã được ghi nhận.

Ngoài ra, những nơi làm hàng giả thường lợi dụng yếu tố giá thành thấp để thu hút người tiêu dùng. Thật khó chấp nhận sản phẩm yến lọ được bán với giá chỉ từ 9.000 - 15.000 đồng/lọ, mức giá không thể có với giá trị thật của tổ yến.

Theo ông Hải, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về mặt hình ảnh và doanh thu cho doanh nghiệp chân chính mà còn làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng. Các nguyên liệu thay thế như gelatin, đường hóa học, hương liệu tổng hợp... có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Nguyên nhân khiến yến bị làm giả nhiều nhất thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Hải cho rằng do thị trường phát triển "nóng" nhưng thiếu kiểm soát và tâm lý chuộng hàng rẻ tiền. Ông dẫn chứng ngành thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đang tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, trong đó các sản phẩm từ yến chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

Lo ngại tâm lý chuộng hàng rẻ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, ông Mai Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty Á Châu cho biết theo thống kê, khoảng 60% người tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng mũ bảo hiểm là loại quà tặng. Nhưng đa phần sản phẩm làm quà tặng lại không đạt chuẩn.

"Một món quà tưởng chừng quan tâm đến khách hàng nhưng nếu không đạt chất lượng thì lại là điểm trừ”, ông Thuận nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tý - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH thời trang Nón Sơn, cho hay, cơ quan chức năng đã hỗ trợ doanh nghiệp đấu tranh chống hàng giải rất tốt, nhưng cần quan tâm hơn nữa đối với những sản phẩm dùng làm quà tặng mà lại kém chất lượng.

Ông nói đây là vấn đề đáng lo lâu nay, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành luật liên quan đến quảng cáo, nhằm hạn chế hàng gian, hàng giả, thậm chí là ăn cắp sở hữu trí tuệ; truyền tải cho người tiêu dùng thông điệp người tiêu dùng thông thái, không chạy theo sản phẩm giá rẻ.

Theo báo cáo của Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, về công tác chống buôn lậu, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.568 vụ, xử lý 9.919 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 266 tỷ đồng, thu nộp Ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng và có 76 vụ chuyển cơ quan điều tra vì có dấu hiệu hình sự.