Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

(VTC News) -

Chiều 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An (SN 1964, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Phạm Minh An.

Ngoài bị can An, ông Trần Mạnh Hải (SN 1977, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) cũng bị điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, bị can Phạm Minh An liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường (SN 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex); khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh (SN 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Lễ (SN 1975, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex) để tiếp tục điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải (SN 1977, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế); Đỗ Hữu Hải (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định các bị can trên đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.