Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Hồ Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế xác nhận, tai phiên họp kỳ thứ 7 ngày 4/3, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là ông Trần Nhơn Vượng - Đảng viên Chi bộ 4 Trường An (Đảng bộ phường Thuận Hoá, TP Huế), nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng Viện KSND TP Huế, nguyên Bí thư Đảng uỷ Viện KSND TP Huế, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế, ông Trần Nhơn Vượng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Trần Nhơn Vượng trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Báo Nhà báo và Công luận).

Xem nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Nhơn Vượng.

Cùng tại kỳ họp này, sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Đảng uỷ và Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Hưng Lộc và xã Phú Vinh (TP Huế) về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế yêu cầu các tổ chức Đảng được kiểm tra phát huy ưu điểm kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm xây dựng kế hoạch có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú TP Huế - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Huế) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Xuân Phú (SN 1983, trú TP Huế - Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP Huế). Hai bị can được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc.