Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 26/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Các ông: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Phạm Quốc Nam, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (đến tháng 9/2024).

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.