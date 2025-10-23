Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh chỉ đạo sửa điểm từ yếu thành giỏi

(VTC News) -

Ngày 23/10, UBND phường Hà Lầm thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cán bộ liên quan phản ánh, kiến nghị về một số vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm dẫn tới việc thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

Theo UBND phường Hà Lầm, chính quyền địa phương thành lập Tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị, thực hiện các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo quy định.

Cụ thể, địa phương đã thi hành kỷ luật với 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, kỷ luật cách chức với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc. Ngoài ra, kỷ luật cảnh cáo đối với 5 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp khác.

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật cách chức do chỉ đạo sửa điểm học sinh từ yếu thành giỏi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, Quảng Ninh) bị tố chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho một nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm. Điều này làm kết quả học tập tăng "đột biến" từ loại yếu thành giỏi.

Phụ huynh cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong bài thi học kỳ môn Tin học và tiếng Anh, điểm gốc là 4 nhưng sửa thành 8 trên hệ thống, tương đương mức giỏi.

Kết quả kiểm tra ban đầu của UBND phường Hà Lầm cho thấy có khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ thuộc Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc; sai phạm xảy ra trong năm học 2024-2025.

Lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết, chiều 15/10, UBND phường tổ chức Hội nghị công bố quyết định sắp xếp các trường học, và quyết định công tác cán bộ các trường học trên địa bàn phường nhưng hiệu lực chính thức là từ 1/11.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sáp nhập với các trường THCS Cao Thắng, cấp THCS của trường Tiểu học và THCS Hà Trung để thành trường mới vẫn mang tên là trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.