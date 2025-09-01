Để khách tụ tập chơi ma túy, chủ quán bar ở Đà Nẵng bị bắt

(VTC News) -

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh Thông (SN 2000, trú tổ 55, phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng), Trương Thanh Bảo (SN 2001, trú tổ 35, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Văn Hùng (SN 1996, trú tổ 41, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bình (SN 2001, trú xã Củ Chi, TP.HCM) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an cũng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn An (SN 2002, trú tỉnh Quảng Trị) và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán bar. (Ảnh: C.A)

Rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra phòng VIP 2, quán Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải), phát hiện Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng, Nguyễn Xuân Bình đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng, 1 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 viên nén, 1 vỏ nylon màu cam, 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ, một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Nữ chủ quán bar bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng. Đáng chú ý, Phạm Văn An – nhân viên quán và Phạm Thị Minh Thúy – chủ quán, biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra, An và Thúy đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự những người này để tiếp tục điều tra, xử lý.