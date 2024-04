Để con có mùa hè thật sự chất lượng, tôi bớt 'tham' với thời gian biểu của con

(VTC News) -

Mỗi năm cứ tầm đầu tháng 5, chị N.T.Như (TP.HCM) và các đồng nghiệp lại bắt đầu sốt sắng về xu hướng học hè và hỏi nhau các chương trình hè mới nhất cho con. Những năm trước, chị thường đăng ký cho con trai một loạt hoạt động khác nhau. Từ lớp học thêm cho năm sau, đến khoá học kỹ năng mềm ở trung tâm văn hoá, trại hè tập trung và thậm chí là học kỳ quân đội, chị hầu như đều không bỏ sót.

“Dù biết mùa hè cũng là thời gian để con nghỉ ngơi, nhưng việc cơ quan bận rộn, lại sợ con thua kém bạn bè nên tôi đã có tâm lý cứ cho con học, ‘không bổ ngang cũng bổ dọc’, đồng thời ưu tiên tìm các chương trình bán trú cả ngày để bố mẹ được rảnh” chị lý giải.

Thế nhưng, hoá ra quỹ thời gian của mẹ và năng lượng của con đều không thể theo kịp các thời gian biểu này. Con chị bị quá tải vì từ sáng tới chiều phải đi học, bao nhiêu lớp là bấy nhiêu bài tập, luôn phải chuẩn bị cho chương trình tiếp theo, về đến nhà cũng không còn năng lượng để chia sẻ với bố mẹ.

Hơn nữa, tại lớp học bán trú, con chỉ được rèn luyện một môn học hay một số kĩ năng mà không có thời gian cho các hoạt động thể thao hay các môn học năng khiếu con yêu thích.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước đó, chị quyết định năm nay chủ động hỏi mong muốn của con và cùng con tìm hiểu 1-2 chương trình hè phù hợp nhu cầu, tập trung vào các chương trình có cả học tập kết hợp vui chơi để con tiến bộ mà vẫn còn thời gian lẫn năng lượng để tận hưởng mùa hè của riêng mình.

Biết con yêu thích tiếng Anh, chị tham khảo các khóa hè từ các trung tâm Anh ngữ uy tín, trong đó có Hội đồng Anh. Qua tìm hiểu, chị Như thấy khoá học hè tại đây thật sự “bắt đúng tần số” với nhu cầu của cả hai mẹ con, đó là một trải nghiệm học tập thông qua thời gian chất lượng, học thuật chất lượng và kết nối chất lượng.

Với hơn 90 năm xây dựng, phát triển và hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo, tổ chức khảo thí tiếng Anh và kết nối giáo dục Vương quốc Anh với thế giới, Hội đồng Anh thấu hiểu chìa khoá để các em tiếp thu kiến thức dễ dàng nằm ngay ở cảm giác hạnh phúc, thoải mái và đủ năng lượng.

Vậy nên, mùa hè này, Hội đồng Anh thiết kế chương trình “Mùa hè chất lượng" với thời lượng từ 2-4 tiếng cho mỗi buổi học có nội dung phù hợp theo từng độ tuổi và mục tiêu học tập.

Với cách tiếp cận này, phụ huynh có thể cân nhắc cho con nửa ngày còn lại để tham gia các khóa học năng khiếu hoặc một môn học khác với tần suất hợp lý để con có thời gian nghỉ ngơi trong hè.

Các khoá học bao gồm Learning Time with Timmy dành cho trẻ mẫu giáo, Primary Plus dành cho học viên từ 6-10 tuổi. Ở bậc trung học, bố mẹ có thể tham khảo khoá Secondary Plus và Secondary Plus IELTS & Academic lần lượt cho học sinh từ 11-14 tuổi và 15-17 tuổi.

Chương trình học đảm bảo quá trình học - chơi kết hợp qua đa dạng nội dung và hoạt động với các chủ đề học tập cập nhật. Đơn cử, chương trình mầm non sẽ kích hoạt khả năng đón nhận ngôn ngữ mới của trẻ theo cách tự nhiên nhất bằng các hoạt động khám phá với nhân vật Timmy.

Ở độ tuổi lớn hơn, các chuyên gia Hội đồng Anh sẽ giúp tiếng Anh trở thành công cụ đắc lực để các em tiếp cận thế giới thực, xây dựng kỹ năng mềm và sự tự tin khi ứng dụng tiếng Anh trong trường lớp cũng như cuộc sống.

Học viên tiếp thu kiến thức từ quá trình làm việc nhóm, các trò chơi kích hoạt đam mê học tập trong suốt buổi học.

Nhờ các khoá học hè chất lượng cao được thiết kế với thời lượng và lịch học hợp lý, linh hoạt, cha mẹ Việt giờ đã có lời giải cho bài toán đảm bảo cho con tiến bộ kỹ năng trong hè mà vẫn có quỹ thời gian cho các hoạt động khác cũng như cho gia đình, bạn bè.

Nhìn thời gian biểu mới “thiết lập” cho mùa hè năm nay, cả hai mẹ con chị Như đều “thở phào” và đặc biệt háo hức vì lịch học nhẹ nhàng và bổ ích. “Tôi biết rằng mùa hè năm nay con sẽ có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm mới thật chất lượng tại Hội đồng Anh, và chính tôi cũng sẽ được ở bên con nhiều hơn, được đồng hành cùng con trưởng thành mỗi ngày.” chị chia sẻ.

Để chào đón mùa hè chất lượng, Hội đồng Anh đang dành tri ân ưu đãi học phí đặc biệt cho học viên đăng ký khoá học hè đồng thời với các khóa học năm học 2024-25. Tìm hiểu thông tin tại đây: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/tieng-anh-tre-em/tieng-anh-he-2024