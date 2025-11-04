ĐBQH kiến nghị làm rõ một số nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV

(VTC News) -

Tại phiên thảo luận của Tổ 1 - góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng Khóa 14, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Đoàn Hà Nội) đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cho rằng dự thảo có "kết cấu chặt chẽ, nội dung toàn diện", thể hiện "tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển". Trên cơ sở đó, đại biểu đã đề xuất nghiên cứu, làm rõ thêm một số nội dung chiến lược.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Đoàn Hà Nội) trình bày các ý kiến đóng góp về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV.

Về nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược (Phần XV)

Ghi nhận Phần XV được xây dựng toàn diện, thể hiện tầm nhìn xa, Đại biểu Nguyễn Thị Lan đề xuất làm rõ thêm một số điểm để báo cáo có chiều sâu hơn:

Làm rõ nội hàm đột phá về thể chế: Cần làm rõ hơn nội dung này, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, bởi "thể chế cũng cần đổi mới linh hoạt, minh bạch và thích ứng nhanh với thực tiễn".

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Đề nghị bổ sung định hướng phát triển "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia", tăng cường liên kết Nhà nước – doanh nghiệp – viện, trường.

Nhấn mạnh yếu tố văn hóa, con người: Cần nhấn mạnh thêm vai trò của văn hóa và con người, coi đây là "nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững".

Bổ sung định hướng an ninh phi truyền thống: Xem xét bổ sung các định hướng về phát triển vùng trọng điểm, kinh tế biển, và bảo đảm an ninh phi truyền thống như năng lượng, an ninh mạng, nguồn nước và môi trường.

Đại biểu nhấn mạnh, các nội dung này đã được đề cập nhưng còn khái quát, nếu làm rõ hơn, Báo cáo sẽ "toàn diện, sâu sắc và có tính khả thi cao hơn".

Về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Phần XI)

Đánh giá cao Phần XI đã thể hiện tinh thần chủ động, chuyển từ "tham gia tích cực" sang "chủ động dẫn dắt, đề xuất sáng kiến", đại biểu Nguyễn Thị Lan đề nghị nghiên cứu, làm rõ thêm:

Vai trò của đối ngoại kinh tế: Cần làm rõ hơn vai trò này trong phục hồi và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhấn mạnh "vai trò của các FTA thế hệ mới, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số".

Ngoại giao khoa học – công nghệ và năng lượng xanh: Đề nghị bổ sung nội dung này vì đây là "xu hướng hợp tác quốc tế tất yếu", giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới.

Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm: Nhấn mạnh hơn vai trò của ngoại giao văn hóa để "quảng bá hình ảnh đất nước thân thiện, sáng tạo và trách nhiệm", xây dựng thương hiệu quốc gia.

Đối ngoại Nhân dân và ngoại giao số: Làm rõ hơn vai trò của đối ngoại Nhân dân và đề cập đến "ngoại giao số" – một kênh ngoại giao mới đang ngày càng quan trọng trong thời đại công nghệ số.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Phần VII)

Nhất trí với Phần VII khi xác định đây là động lực trọng tâm cho phát triển, đại biểu đề xuất một số điểm để nội dung này "thật sự mang tính đột phá và khả thi hơn":

Cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo: Cần xây dựng "cơ chế, chính sách đủ mạnh" để khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đặc biệt, nhấn mạnh định hướng phát triển lĩnh vực "công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh".

Bảo vệ dữ liệu và chủ quyền số: Bổ sung rõ hơn nội dung về "bảo vệ dữ liệu, an ninh công nghệ và chủ quyền số", coi đây là vấn đề "mang tính sống còn" trong kỷ nguyên số.

Tăng cường hợp tác và liên kết: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao, năng lượng xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường "liên kết giữa Nhà nước – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – trường đại học".

Đại biểu Nguyễn Thị Lan bày tỏ tin tưởng, nếu các nội dung trên được làm rõ, Báo cáo chính trị sẽ "thực sự mang tính đột phá, trở thành động lực chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới".