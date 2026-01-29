'Đây là thời khắc để tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ Việt Nam - EU'

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 28 và 29/1/2026.

Quang cảnh lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và hai bên vừa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025).

Đoàn xe hộ tống đưa Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Ngài António Costa dẫn đầu Đoàn cấp cao Liên minh Châu Âu (EU) thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Chủ tịch Hội đồng châu Âu bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam và Liên minh châu Âu tham dự Lễ đón.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam và EU tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Lương nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu (EU) thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU tiếp tục phát triển sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990 - 2025).

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ trân trọng ghi nhận tình cảm và những đóng góp của cá nhân Ngài Chủ tịch đối với quan hệ Việt Nam - EU.

Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của EU, một đối tác có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam, chia sẻ tầm quan trọng của việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật phù hợp với mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn đại biểu.

"Quan hệ Việt Nam - EU đang phát triển tích cực, thực chất và toàn diện. Tin cậy chính trị được củng cố và nâng cao với EU và các nước thành viên. Kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực phát triển chính của quan hệ. Hợp tác trên các lĩnh vực phát triển sâu rộng, đặc biệt hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã và đang trở thành một trụ cột hợp tác mới, mang tính chiến lược giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên”, theo Chủ tịch nước Lương Cường.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết Việt Nam và EU là những đối tác cùng chí hướng, đồng tâm trong việc tôn trọng hệ thống đa phương, trật tự quốc tế dựa trên vật lệ, thương mại tự do và phát triển dựa trong những nền tảng đó.

"Tôi nghĩ đây cũng là thời khắc để chúng ta tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ. Chắc chắn là trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thể đạt được những thành tựu lớn hơn rất nhiều. Với một thế giới mới mẻ và rất khó đoán định thì những đối tác đồng chí hướng, đồng tâm như Việt Nam và EU chung tay cùng nhau để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh.