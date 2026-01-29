  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Kông Anh
29/01/2026 13:39:30 +07:00
Google News

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì gặp gỡ báo chí, công bố Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tiễn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tiễn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tiễn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tiễn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(Nguồn: Báo Tin tức )

Link: https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-va-eu-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-20260129122806410.htm

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn