Chạm 125 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng trong nước đắt nhất lịch sử

(VTC News) -

Lúc 14h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng lấy lại đỉnh khi đạt ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới chững lại. Giá vàng thế giới hiện được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.335 USD/ounce.

Lý giải điều này, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng phân tích: Ngoài chịu tác động từ thế giới thì thị trường vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự mất cân đối cung - cầu.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

"Chính tình trạng khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lớn khiến giá vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn so với quốc tế, nhưng khi giá thế giới giảm, trong nước thường điều chỉnh ít hơn, thậm chí không giảm theo. Thị trường hiện thiếu các biện pháp điều tiết hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, thời gian qua, nguồn cung vàng miếng SJC chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước bán bình ổn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi đó do giá vàng ngày càng tăng, người dân không bán ra, có tâm lý găm giữ nên nguồn cung càng khan hiếm. Vì vậy, cơ quan quản lý cần cho các nhà kinh doanh nhập khẩu vàng và chuyển sang vai trò là nhà quản lý, giám sát.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nêu quan điểm, tâm lý đổ xô đi mua vàng cũng là nguyên nhân khiến giá vàng khó giảm mạnh, dù thế giới có thể giảm. Trong những ngày giá vàng phá đỉnh, người dân vẫn mua. Nhu cầu mua quá cao khiến nhiều cửa hàng có thời điểm "cháy vàng".

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh và không theo nhịp giá vàng thế giới do nguồn cung vàng miếng khan hiếm.

"Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cho biết đã hết vàng nhẫn để bán, hoặc chỉ bán với số lượng giới hạn. Trong khi đó, những người từng bán ra khi giá trong nước chưa tăng kịp nay không còn hàng để bán. Lực cung cạn kiệt trong khi lực cầu vẫn duy trì cao, khiến giá bị đẩy lên mạnh mẽ", ông Huân phân tích.