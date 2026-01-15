Dâu tây Mộc Châu đắt như tôm tươi tại TP.HCM

(VTC News) -

Với mức giá được đánh giá là “mềm” hơn năm ngoái, chất lượng cải thiện rõ rệt nhờ thời tiết lạnh kéo dài, dâu Mộc Châu đang được người tiêu dùng TP.HCM săn lùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu mùa, dâu tây Mộc Châu đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ lợi thế giá rẻ và chất lượng đồng đều. Chị Hân, nhân viên cửa hàng Hoàng Khôi Food (phường Bảy Hiền, TP.HCM), cho biết lượng tiêu thụ dâu tại cửa hàng đang ở mức rất cao.

Dâu Mộc Châu năm nay giá mềm, trái ngọt đậm, thơm rõ nên được người tiêu dùng tìm mua.

“Trung bình mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 1 tấn dâu. Riêng khách sỉ, chúng tôi chốt khoảng 300 đơn/ngày. Có những ngày hàng về không đủ bán, khách đặt trước nhưng phải hẹn sang hôm sau mới có”, chị Hân nói.

So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình tiêu thụ năm nay tại cửa hàng được đánh giá khởi sắc hơn rõ rệt, với mức tăng trưởng khoảng 20-30%. Theo chị Hân, nguyên nhân chính đến từ việc giá dâu năm nay dễ tiếp cận hơn, trong khi chất lượng lại vượt trội do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nhiều cửa hàng trái cây tại TP.HCM cho biết dâu Mộc Châu thường xuyên “cháy hàng”, khách đặt mua phải hẹn sang ngày hôm sau.

Chị Nguyễn Hồng Khanh, chủ cửa hàng Hana Farm (phường Tân Thuận, TP.HCM), cho biết hiện mới chỉ là đầu mùa dâu, bán được khoảng một tháng nhưng lượng khách đã khá ổn định.

“Mỗi ngày cửa hàng bán lẻ từ 100 đến 200 kg, với khoảng 50-80 đơn/ngày. Khi vào vụ chính, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, sản lượng chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn nữa”, chị Khanh nhận định.

Theo các tiểu thương, năm nay dâu Mộc Châu có mức giá “dễ chịu” hơn so với năm ngoái nhằm kích cầu tiêu dùng. Tại Hoàng Khôi Food, dâu được đóng gói theo quy cách 1 hộp/500 gram, chia thành nhiều phân khúc: size VIP (12-14 trái): 135.000 đồng/hộp, size to (18-20 trái): 115.000 đồng/hộp, size bi (38-45 trái): 85.000 đồng/hộp

Giá được cập nhật linh hoạt theo từng đợt hàng, nhưng nhìn chung thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hana Farm, mức giá bán lẻ dao động từ 180.000 đến 300.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. So với năm ngoái, giá dâu Mộc Châu đã giảm khoảng 20%. Theo chị Khanh, đây là mức giá thuộc phân khúc tầm trung, cao hơn các shop online nhỏ lẻ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các chuỗi cửa hàng trái cây lớn.

Dâu Mộc Châu đang được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, giá dao động từ khoảng 180.000 đến 300.000 đồng/kg.

“Dâu Mộc Châu rẻ hơn rất nhiều so với dâu Hàn Quốc, vốn có giá từ 400.000-700.000 đồng/kg, nhưng vẫn cao hơn dâu Trung Quốc, dao động khoảng 80.000-150.000 đồng/kg”, chị Khanh cho biết.

Không chỉ rẻ hơn, chất lượng dâu năm nay cũng được đánh giá là đang ở giai đoạn ngon nhất trong mùa. Theo các chủ vườn và tiểu thương, đợt lạnh kéo dài khiến dâu chín chậm, tích tụ nhiều đường hơn, từ đó tạo vị ngọt đậm tự nhiên, mùi thơm rõ và ăn tròn vị hơn so với những đợt thời tiết nắng nóng.

Hầu hết dâu đều được vận chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM để đảm bảo độ tươi. Thường dâu sẽ được vận chuyển từ vườn đến sân bay Mộc Bài vào sáng sớm, đến TP.HCM từ 10h-12h. Sau đó, cửa hàng sẽ phân loại và đóng gói giao cho khách ngay trong buổi chiều từ 13h-18h hàng ngày.

Do không sử dụng chất bảo quản, dâu chỉ giữ được độ ngon trong 4-6 ngày nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, còn để ngoài chỉ 2-3 ngày.

Dâu tây Mộc Châu được vận chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM, hàng về tới đâu tiêu thụ hết tới đó.

Cùng với sức tiêu thụ tăng mạnh, thị trường dâu tây cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng mạo danh nguồn gốc. Tại một số chợ truyền thống ở TP.HCM, dâu tây không rõ nguồn gốc được bày bán nhưng giới thiệu là dâu Mộc Châu, với mức giá lên tới 200.000 đồng/kg.

Dâu được bày bán tại chợ và được giới thiệu là dâu Mộc Châu.

Quan sát số dâu tây được giới thiệu là dâu Mộc Châu mà phóng viên mua ở chợ, chị Khanh khẳng định đây là dâu Trung Quốc.

“Dâu Trung Quốc thường có trái dài dẹp, màu đỏ đều đẹp, lá to bao quanh đầu trái, cuống dài. Khi ăn thì xốp, ngọt lạt và gần như không thơm. Còn dâu Mộc Châu hình dạng đa dạng hơn, lá nhỏ, cuống cắt sát đầu, mùi thơm rất rõ”, chị Khanh phân tích.

Để mua được sản phẩm chuẩn Mộc Châu, nhiều người tiêu dùng cho biết họ chỉ mua dâu tại các cửa hàng quen, có nguồn gốc rõ ràng.

Theo các tiểu thương, để tránh mua nhầm, người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng có vườn trồng riêng, thông tin vận chuyển rõ ràng, hoặc có thể kiểm tra mùi thơm, độ mềm và màu thịt khi cắt đôi quả.