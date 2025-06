Dấu hiệu ung thư gan bạn không nên bỏ qua

(VTC News) -

Tổng quan về bệnh ung thư gan

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec có sự hướng dẫn chuyên môn của các bác sĩ thuộc khoa Ung Bướu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất nằm bên phải dưới xương sườn và phổi.

Cấu trúc vi thể của gan bao gồm các tế bào gan nhiều chức năng quan trọng như tổng hợp protein, bài tiết mật tham gia vào tiêu hóa, dự trữ năng lượng và xử lý độc tố.

Ung thư gan là bệnh ác tính bắt đầu từ sự phát triển không kiểm soát của tế bào trong gan. Dựa vào tính chất của khối u, giai đoạn của bệnh và tác động đến các cơ quan lân cận, cùng với tình trạng sức khỏe và bệnh lý đi kèm, bác sĩ sẽ đưa ra quyết định về phương pháp điều trị và dự đoán tiên lượng xác định cho từng trường hợp riêng.

Ung thư gan là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Dấu hiệu ung thư gan

Hiện ung thư gan không còn là căn bệnh hiếm gặp. Bệnh tiến triển âm thầm nên thường chỉ phát hiện ở giai đoạn nặng với mức độ nguy hiểm cao. Vì thế, việc nhận biết được các dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu sẽ hỗ trợ việc phát hiện và điều trị kịp thời khi cơ thể có biểu hiện bất thường.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Đinh Văn Chỉnh cho biết, dưới đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu nên biết để phát hiện và điều trị sớm.

Cân nặng thay đổi bất thường

Cơ thể sụt cân bất thường dù đang không theo chế độ ăn kiêng, luyện tập giảm cân là một trong những dấu hiệu cảnh báo rất nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư gan giai đoạn đầu.

Tình trạng sụt cân ngày càng nghiêm trọng hơn khi bệnh diễn tiến nặng do chức năng chuyển hóa ở gan bị ảnh hưởng bởi tế bào ung thư. Thường thì người bệnh sẽ bị sụt cân khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 đến 3 tháng kèm thêm một số biểu hiện như mệt mỏi, hốc hác, kiệt sức.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da, vàng mắt là biểu hiện nổi bật và dễ nhận biết nhất trong những dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Bệnh nhân ung thư gan bị suy giảm chức năng gan dẫn đến quá trình xử lý bilirubin bị hạn chế từ đó nồng độ bilirubin trong máu tăng cao gây biểu hiện vàng da, mắt.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân ung thư gan nào cũng gặp phải tình trạng vàng da, mắt. Lý do, hiện tượng này thường xuất hiện do khối u nằm ở vị trí gây tắc ống mật chủ hoặc có dấu hiệu xâm lấn bộ phận này khiến quá trình tiết dịch mật bị gián đoạn.

Nước tiểu vàng

Tình trạng nước tiểu vàng và đậm màu không chỉ có người mắc bệnh ung thư gan mà còn có thể gặp ở nhiều trường hợp khác như do tác dụng phụ của thuốc, do chế độ ăn. Tuy nhiên ở những trường hợp đó, việc nước tiểu có màu đậm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục thì có thể do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao khi gan có khối u.

Chán ăn, rối loạn tiêu hóa

Gan là phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của hệ tiêu hóa vì thế khi xuất hiện khối u thì sẽ gây ra tình trạng rối loạn trong ăn uống, tiêu hóa.

Biểu hiện dễ thấy nhất chính là người bệnh không có cảm giác đói, khi ăn thì mau no, chướng bụng, ăn ít và thường không hứng thú với những món ăn yêu thích.

Điều này được giải thích bởi vì lúc này quá trình trao đổi chất đang thay đổi hoặc khối u có dấu hiệu chèn ép đường tiêu hóa.

Đau tại vị trí của gan

Khi khối u xuất hiện chèn ép ở bao gan sẽ gây ra cảm giác đau tại vị trí vùng bụng dưới hạ sườn bên phải và cũng là vị trí của gan. Thông thường đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu cảm giác đau không xuất hiện liên tục, mà có thể đau nhẹ như căng cơ do vận động hoặc chỉ đau khi ấn vào vùng gan.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan khi có dấu hiệu đau vùng gan mà hãy kiểm tra sức khỏe sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

Đau thượng vị

Đau thượng vị thường xuất hiện phổ biến ở bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu nhưng dễ bị lầm tưởng đây là triệu chứng của bệnh tiêu hóa như đau dạ dày, ăn khó tiêu.

Vị trí đau xuất hiện ở ngay dưới phần giữa của xương ức và nằm trên rốn. Ban đầu những cơn đau xuất hiện âm ỉ và mức độ đau tăng dần thành đau dữ dội hoặc cơn đau có thể lan ra sau lưng.

Khi tình trạng đau xuất hiện liên tục với mức độ không thuyên giảm thì có thể nghi ngờ đây là dấu hiệu ung thư gan. Những cơn đau này do tế bào ác tính tăng sức ép lên gan hoặc bộ phận xung quanh.

Da ngứa hoặc mụn

Biểu hiện ngứa da toàn thân thường xuất hiện khi ống mật bị tắc nghẽn hoặc mật bị ứ đọng do axit gây ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn. Đây cũng là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân xơ gan mạn tính nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư giai đoạn đầu do rối loạn chức năng gan.

Triệu chứng giống cảm cúm

Bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu có thể gặp các triệu chứng thường dễ lầm tưởng với tình trạng cảm cúm như: sốt, uể oải, mệt mỏi, nhức đầu. Thông thường, các triệu chứng cảm cúm thường diễn ra ít ngày và có thể tự hồi phục.

Tuy nhiên, những triệu chứng này ở người bệnh ung thư gan thường lặp lại liên tục và có biểu hiện nặng hơn. Bởi vì khi khối u xuất hiện làm rối loạn chức năng gan đồng thời ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và giảm khả năng đề kháng của cơ thể.

Xuất hiện khối u ở vùng bụng

Đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu thường ít khả năng phát hiện khối u bằng mắt thường nhưng khi sờ, nhấn vào vị trí vùng gan có thể cảm nhận được khối u di động bất thường.

Trường hợp bệnh nhân có khối u kích thước nhỏ thì việc kiểm tra bằng cách nhấn vào gan cũng khó phát hiện. Tốt nhất khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ung thư gan, người bệnh nên đến cơ quan y tế để chẩn đoán và có phác đồ điều trị phù hợp.

Có thể thấy, ung thư gan thường phát triển âm thầm và biểu hiện thường dễ lầm tưởng với một số bệnh lý khác. Chính vì thế, để tránh bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất thì người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám.