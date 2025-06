(VTC News) -

Suy thận là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cho biết, suy thận là tình trạng thận không còn hoạt động hiệu quả nữa. Bình thường thận thực hiện một công việc quan trọng trong cơ thể bằng cách loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa.

Bệnh suy thận gây tử vong nếu không được điều trị thích hợp. Suy thận đôi khi chỉ là tạm thời và phát triển nhanh (cấp tính) nhưng có khi là tình trạng mạn tính (lâu dài) và ngày càng xấu hơn.

Thận là cơ quan nằm về phía lưng dưới mỗi người, phân bố ở hai bên cột sống có vai trò ổn định thể dịch, bài tiết các chất dư thừa từ sự chuyển hóa của cơ thể và một số chức năng khác như bảo tồn hay loại thải các chất khác ra khỏi cơ thể thông qua tiểu tiện.

Các triệu chứng của suy giảm chức năng ở thận khi mới hình thành thường không có triệu chứng đặc hiệu và phát triển theo thời gian.Thận gồm hai quả có khả năng hỗ trợ cho nhau rất hiệu quả. Do đó, nhiều trường hợp người mắc bệnh suy thận không được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ nên dẫn đến việc điều trị ở giai đoạn muộn, xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Suy thận khiến cả sức khoẻ và tài chính của gia đình kiệt quệ

Dấu hiệu suy thận nam

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec có sự hướng dẫn chuyên môn của các bác sĩ thuộc khoa Tiêu hoá - Gan Mật - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, những triệu chứng suy thận ở nam thường khó nhận biết do chúng diễn biến âm thầm. Nam giới có thể nhận thấy mình có dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu qua một số triệu chứng sau:

Rùng mình, chi lạnh: Người bệnh thường cảm thấy sợ lạnh và gió thổi, chi lạnh từ các ngón tay, ngón chân lan ra đến các khớp như đầu gối và khuỷu tay. Cảm giác lạnh cóng này đi kèm với các triệu chứng khác của suy thận như đau mỏi lưng, đầu gối, mệt mỏi, thở yếu và nhạt miệng.

Quan hệ tình dục quá độ: Quan hệ tình dục thường xuyên và quá mức có thể là nguyên nhân khiến chức năng thận suy giảm.

Theo quan điểm của Đông y, thận là nơi chứa tinh, thận tinh hoá có nhiệm vụ tạo thận âm và thận dương, hai yếu tố quan trọng giữ ấm cho lục phủ ngũ tạng. Thận âm và thận dương hỗ trợ nhau trong việc duy trì cân bằng sinh lý cơ thể.

Khi thận âm hoặc thận dương bị suy yếu, không duy trì được sự cân bằng, nam giới có thể gặp phải các vấn đề sinh lý như xuất tinh sớm, liệt dương và các rối loạn về tinh dịch.

Hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, gặp ác mộng: Thận có vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan nội tạng, giúp bổ dưỡng và làm ấm lục phủ ngũ tạng. Thận sẽ bị ảnh hưởng xấu khi các bộ khác của cơ thể bị bệnh lâu ngày. Triệu chứng thận hư thường đi kèm với các căn bệnh mãn tính như viêm gan, bệnh mạch vành, hen suyễn.

Hen suyễn và khó thở: Thận có chức năng quan trọng trong việc nạp khí. Khi thận yếu không thể duy trì chức năng này, bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc thở, thở khò khè, hít vào ít, thở ra nhiều khiến người bệnh khó thở.

Tiểu đêm thất thường: Thông thường, số lần đi tiểu vào ban đêm là hai hoặc tổng lượng nước tiểu không vượt quá mức 1/4 so với cả ngày. Việc đi tiểu nhiều vào ban đêm hơn ban ngày, đặc biệt nếu người bệnh đi tiểu mỗi giờ một lần vào ban đêm, là dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu cho thấy thận đang gặp vấn đề. Tình trạng này gây bất tiện lớn cho sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Đau lưng: Biểu hiện của đau lưng khá đa dạng, đau lưng nhẹ thì khó khom lưng hoặc đứng thẳng, người đau lưng nặng sẽ gặp tình trạng đau nhức bàn chân, gót chân.

Đau lưng do thận có thể được chia làm 2 kiểu: Đau do nội thương và đau do lao lực. Thận bị nội thương là tình trạng ở người có thể chất yếu bẩm sinh, người mắc bệnh lâu ngày hoặc do mệt mỏi kéo dài gây ra.

Trong khi đó, lao lực sinh bệnh thường do mang vác nặng, làm những công việc nặng nhọc trong một thời gian dài, ngồi lâu hoặc giữ cố định một tư thế sẽ làm tổn thương thận khí khiến thận tinh không đủ.

Ù tai, chóng mặt: Hoa mắt, chóng mặt đi kèm với cảm giác ù tai là những triệu chứng suy thận ở nam. Nếu không được điều trị, thì tình trạng này có thể ảnh hưởng đến thính giác, dẫn đến điếc tai.

Táo bón: Táo bón là một trong những triệu chứng suy thận ở nam. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn trong việc đại tiện mà còn có thể gây ra bệnh trĩ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân là do sự dẫn truyền của đường ruột cần thông qua sự kích thích của thận khí mới có thể phát huy tác dụng. Khi suy yếu, thận không thể hỗ trợ đường ruột hoạt động một cách hiệu quả.

Phù: Suy giảm chức năng của thận trong việc loại bỏ chất lỏng dư thừa khỏi cơ thể thường khiến chân và cổ tay bị sưng phù, làm giảm khả năng vận động và gây khó chịu cho người bệnh.

Trên đây là những dấu hiệu suy thận ở nam giới. Nếu bạn có những dấu hiệu này hãy đến bệnh viện khám và điều trị ngay nhé.