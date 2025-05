Dấu hiệu ở miệng cảnh báo sớm gan đang suy yếu, cần khám ngay

(VTC News) -

Gan là cơ quan hoạt động thầm lặng trong cơ thể, luôn thực hiện chức năng tổng hợp và chuyển hóa, nhưng lại dễ bị tổn thương.

Đừng đánh giá thấp tác hại của việc hút thuốc, uống rượu, thức khuya và tâm trạng xấu. Về lâu dài, những thói quen xấu này có thể gây tổn thương gan, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ gan và ung thư gan.

Thực tế, khi gan không khỏe, bạn sẽ thấy những dấu hiệu cảnh báo sớm trên cơ thể. Theo các bác sĩ khoa Gan Mật trên kênh Bác sĩ Gia đình (Trung Quốc), nếu bạn có 4 triệu chứng sau đây ở miệng, điều đó có nghĩa là chức năng gan của bạn đang tiến triển bất thường.

Triệu chứng bệnh gan ở miệng

- Loét miệng tái phát

Gan bị bệnh, dấu hiệu sớm có thể xuất hiện ở miệng. Bệnh nhân mắc bệnh gan có triệu chứng loét miệng tái phát trong thời gian ngắn. Vết loét miệng càng sâu và kéo dài càng lâu thì tổn thương gan càng nghiêm trọng.

Khi bị virus viêm gan xâm nhập, chức năng tế bào gan sẽ suy giảm và quá trình tổng hợp các yếu tố đông máu sẽ giảm.

- Chảy máu chân răng

Có tổng cộng 12 cặp yếu tố đông máu trong cơ thể, trong đó 6 cặp được tổng hợp ở gan. Khi gan bị bệnh, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố đông máu, gây rối loạn chức năng đông máu và dễ gây chảy máu như chảy máu chân răng, chảy máu cam, xuất hiện các vết bầm tím trên da.

Chảy máu chân răng bất thường cảnh báo gan của bạn có thể có vấn đề.

- Khô miệng, miệng có vị đắng

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan sẽ cảm thấy miệng khô và đắng không rõ lý do sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do chức năng gan suy giảm. Vì gan không thể thực hiện chức năng của mình nên dễ xảy ra tình trạng gan nóng và khô miệng.

- Hôi miệng

Chức năng gan suy giảm có thể gây hôi miệng, vì các chất độc hại trong cơ thể không thể được chuyển hóa thành các chất ít độc hại, hoặc không độc hại kịp thời. Amoniac trong cơ thể có thể được thở ra qua miệng, khiến miệng có mùi như táo thối và nước tiểu.

Gan sợ nhất điều gì?

- Rượu

Hơn 90% rượu được chuyển hóa ở gan, tại đây rượu được chuyển hóa thành acetaldehyde, có thể gây viêm và hoại tử gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan do rượu.

Nếu bạn tiếp tục uống quá nhiều rượu sau khi mắc bệnh gan do rượu, thì bệnh sẽ phát triển thành xơ gan hoặc ung thư gan chỉ trong vòng vài năm.

- Viêm nhiễm

90% ung thư gan là chuyển hóa từ viêm gan B và viêm gan C mãn tính. Do tỷ lệ tế bào gan chết lớn hơn nhiều so với tỷ lệ tái tạo nên vùng gan bị tổn thương sẽ đóng vảy và hình thành sẹo.

Khi sẹo ngày càng nhiều, gan sẽ dần trở nên cứng lại. Tổn thương gan là không thể phục hồi và cuối cùng sẽ phát triển thành ung thư gan.

- Chất béo

Lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày cao hơn nhiều so với lượng calo tiêu thụ. Lượng calo dư thừa có thể chuyển hóa thành chất béo và tích tụ ở gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Nếu bạn sử dụng thuốc hoặc đang có các bệnh khác, bệnh có thể phát triển thành viêm gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan.

Ngoài ra, gan còn rất sợ thực phẩm bị mốc, có chứa aflatoxin - chất có thể gây ung thư mạnh, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan.

- Thuốc

Hầu như mọi loại thuốc đều được chuyển hóa qua gan. Sử dụng thuốc liều cao trong thời gian dài, tự ý dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thậm chí dẫn đến suy gan.

Chăm sóc gan đúng cách là việc mỗi người đều nên làm.

Lời khuyên từ bác sĩ

Mỗi người nên chăm sóc gan trong cuộc sống hàng ngày và tiêm phòng viêm gan A và B càng sớm càng tốt. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư gan.

- Bỏ thuốc lá, bỏ đồ uống có cồn và nên không đụng tới rượu bia càng tốt.

- Đi ngủ trước 23h, vì thức khuya có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi gan và làm giảm chức năng chuyển hóa của gan theo thời gian.

- Kiểm soát cân nặng một cách chủ động, vì béo phì quá mức, huyết áp cao và tiểu đường có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

- Nắm vững phương pháp giảm cân đúng đắn, không nên ăn kiêng quá mức để tránh ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển mỡ.

- Sử dụng thuốc hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe để tránh gây tổn thương gan.