Dầu gội đầu bắt lửa, cô gái bị bỏng nửa người và mất 7 ngón tay

(VTC News) -

Một tai nạn sinh hoạt tưởng chừng bình thường đã để lại hậu quả nghiêm trọng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Aleema Ali (hiện 21 tuổi, sống tại từ Bradford (Anh). Khi mới 12 tuổi, Aleema bị bỏng nặng hơn nửa cơ thể và mất 7 ngón tay sau khi dầu gội trị chấy trên tóc bất ngờ bắt lửa.

Gần một thập kỷ sau thảm kịch, vượt qua hàng loạt ca phẫu thuật và những năm tháng phục hồi gian khổ, Aleema đang học đại học với ước mơ trở thành nhà tư vấn tâm lý nhằm giúp đỡ những người trải qua tổn thương tương tự.

Tai nạn xảy ra tháng 12/2016, khi Aleema trở về nhà từ trường nội trú để nghỉ lễ Giáng sinh. Gia đình phát hiện cô bé bị chấy. Mẹ của Aleema đã sử dụng dầu gội trị chấy cho con gái. Sau khi gội đầu xong, Aleema cầm chai dầu gội đã dùng đến khu vực thùng rác để vứt bỏ bao bì, đi ngang qua bếp đang bật lửa.

Aleema Ali trước tai nạn.

Không ai ngờ rằng loại dầu gội trị chấy vừa sử dụng lại rất dễ cháy. Chỉ trong khoảnh khắc, tóc của Aleema bốc cháy dữ dội. Ban đầu, cô bé không hề nhận ra điều gì bất thường bởi ngọn lửa mới chỉ bén vào tóc và chưa gây cảm giác đau đớn.

“Khi tóc tôi bắt lửa, mẹ chỉ biết hét lên. Lúc đầu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, vì chỉ có tóc bị cháy nên tôi không cảm thấy đau”, Aleema nhớ lại. Chỉ đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, cô bé mới bàng hoàng nhận ra mái tóc đang bốc cháy dữ dội và đứng chết lặng vì sốc.

Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống da đầu, gây ra cơn đau dữ dội. Nghe thấy tiếng la hét, chị gái của Aleema, khi đó đang mang thai 8 tháng, lập tức chạy xuống nhà. Trong lúc hoảng loạn, người chị kéo Aleema ra ngoài. Cô bé ngất đi khoảng 30 giây vì đau đớn và tỉnh lại trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy nguy hiểm, chị gái Aleema nhanh trí chộp lấy chiếc áo khoác của một người giao hàng đi ngang qua và dùng nó để dập tắt ngọn lửa. Lực lượng y tế nhanh chóng tới, đưa Aleema lên xe cứu thương. Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, cô bé liên tục la hét vì đau đớn và yêu cầu nhân viên y tế gây mê vì không chịu đựng nổi cơn đau.

Aleema bị bỏng hơn một nửa cơ thể, mất 7 ngón tay và đối mặt với nguy cơ tử vong. Cô bé hôn mê 6 tuần và sau đó tiếp tục nằm viện suốt 9 tháng, trải qua hàng loạt ca phẫu thuật gần như mỗi ngày nhằm cứu sống và phục hồi các chức năng cơ thể.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Aleema phải đối diện với thực tế khắc nghiệt. Gia đình khuyên cô tránh cái gương vì những vết sẹo nghiêm trọng trên khuôn mặt và cơ thể. “Bố mẹ dặn đừng soi gương vì tôi trông khác quá. Họ đã giúp tôi chuẩn bị tinh thần rất nhiều, nên khi cuối cùng tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, điều đó không quá khó khăn, vì tôi đã tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất rồi”, Aleema chia sẻ.

Aleema vẫn còn gặp khó khăn khi làm những công việc cơ bản.

Khoảnh khắc Aleema lần đầu nhìn lại mình trong gương là tháng 3/2017, ba tháng sau tai nạn. Khi đó, cô bé không chỉ phải đối diện với những tổn thương về ngoại hình, mà còn bắt đầu hành trình phục hồi đầy gian nan. Aleema phải học lại từ đầu những kỹ năng cơ bản nhất như đi lại, nói chuyện và tự ăn uống.

“Tôi cảm thấy như mình lại trở thành đứa bé”, cô nói.

Aleema nằm viện đến tháng 8/2017 mới được trở về nhà, vẫn cần sự chăm sóc của y tá 6 giờ mỗi ngày. Trong suốt 1 năm sau đó, cô bé học tại nhà để đảm bảo sức khỏe, trước khi chuyển trường vào tháng 9/2018. Việc hòa nhập trong môi trường học tập mới là thử thách lớn bởi ngoại hình của cô thay đổi hoàn toàn.

“Thật khó khăn khi phải chuyển đến một ngôi trường mới vì ngoại hình của tôi khác biệt so với mọi người”, Aleema chia sẻ. Sự chú ý, những ánh nhìn tò mò, soi mói của người khác trên đường phố đôi khi khiến cô tổn thương sâu sắc. “Chín năm trôi qua, tôi vẫn có những ngày tồi tệ khi mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Điều đó thực sự rất khó khăn, nhưng tôi đang dần học cách đối phó tốt hơn”, cô nói.

Dù vậy, Aleema cho rằng tai nạn kinh hoàng năm xưa đã giúp cô và gia đình trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Hiện tại, ở tuổi 21, cô đang học đại học chuyên ngành tư vấn tâm lý, với mong muốn giúp đỡ những người từng trải qua các biến cố đau thương giống mình. Aleema tin rằng chính trải nghiệm suýt mất mạng đã giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi đau tinh thần của người khác.

Aleema bị mất bảy ngón tay sau khi tóc cô bị bắt lửa.

Đến nay, Aleema vẫn tiếp tục trải qua các ca phẫu thuật tái tạo. Gần đây, cô được lấy da từ vùng háng để tạo thành vành tai, giúp cô có thể đeo khuyên tai như trước.

Bên cạnh đó, Aleema cũng chủ động chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội thông qua tài khoản @aleemaxali. Cô cho biết từng nhận được không ít bình luận ác ý, nhưng theo thời gian, cộng đồng mạng đã dần quen với hình ảnh của cô cũng như những người sống sót sau bỏng khác.

Dù vẫn gặp khó khăn với nhiều sinh hoạt hằng ngày như buộc tóc hay mở nắp lọ, Aleema khẳng định mình đang tiến bộ từng ngày. Với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, cô gái từng đối mặt với lằn ranh sinh tử đang từng bước xây dựng tương lai mới, không chỉ cho riêng mình, mà còn để tiếp thêm hy vọng cho những người mang trên mình vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần.