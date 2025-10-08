(VTC News) -

Cũng như bao loại thực phẩm khác, dầu ăn có hạn sử dụng và được nhà sản xuất ấn định dựa trên thời gian mà sản phẩm duy trì chất lượng tốt nhất, không chỉ về hương vị mà còn về tính an toàn đối với sức khỏe.

Dầu ăn là chất béo, rất dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng hoặc nhiệt độ cao. Khi quá hạn, quá trình phân hủy các thành phần trong dầu sẽ diễn ra nhanh hơn, dẫn đến việc hình thành các hợp chất có hại như aldehyde, peroxit, và các gốc tự do – những tác nhân có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Dầu ăn hết hạn dùng được không?

Nếu chưa mở nắp và được bảo quản trong điều kiện tốt (nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp), dầu có thể chưa biến chất ngay lập tức sau khi hết hạn vài ngày hoặc vài tuần. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc có thể yên tâm sử dụng.

Việc tiếp tục dùng dầu ăn đã hết hạn, dù chưa mở nắp, là không được khuyến khích vì:

- Quá trình oxy hóa vẫn diễn ra trong suốt thời gian bảo quản, làm giảm chất lượng dầu.

- Khó có thể xác định bằng mắt thường rằng dầu đã hỏng hay chưa.

- Khi đun nấu ở nhiệt độ cao, dầu đã già sẽ dễ sinh ra chất độc hại.

Dầu ăn hết hạn dùng được không? Dầu ăn dù chưa mở nắp, nếu đã hết hạn thì tốt nhất không nên sử dụng để chế biến thực phẩm. (Ảnh: Freepik)

Dầu ăn sau khi mở nắp có thể bị ảnh hưởng bởi không khí, độ ẩm và vi khuẩn từ môi trường. Do đó, ngay cả khi chưa đến hạn sử dụng, dầu đã mở nắp quá lâu cũng có thể bị hỏng. Thông thường, sau khi mở nắp, dầu nên được dùng hết trong 3–6 tháng tùy loại.

Nếu dầu ăn vừa hết hạn lại đã mở nắp từ lâu, thì chắc chắn không nên tiếp tục sử dụng, kể cả khi màu sắc và mùi vị chưa thay đổi rõ rệt.

Tóm lại, dầu ăn hết hạn không nên sử dụng cho mục đích nấu ăn, kể cả khi chưa mở nắp. Sức khỏe là vốn quý, và việc sử dụng thực phẩm an toàn, đúng hạn không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng mà còn là cách bảo vệ cơ thể trước các nguy cơ tiềm ẩn. Hãy luôn kiểm tra kỹ hạn sử dụng và có ý thức bảo quản dầu ăn đúng cách

Dấu hiệu nhận biết dầu ăn bị hỏng

Việc xác định dầu ăn có còn sử dụng được hay không cần dựa vào cảm quan (mắt – mũi – miệng). Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cho thấy dầu đã bị biến chất:

- Mùi hôi, mùi khét, tanh hoặc mùi lạ không còn đặc trưng như ban đầu.

- Màu sắc sẫm hơn, trở nên đục hoặc có cặn bất thường.Vị đắng nhẹ hoặc cảm giác khé cổ họng khi nếm thử một ít.

- Khi đun nấu, dầu tạo nhiều bọt và khói đen, đặc biệt là khi chưa đến nhiệt độ sôi cao.

- Xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên, dầu ăn đã không còn an toàn để sử dụng và cần loại bỏ ngay lập tức.

Nguy cơ sức khỏe khi dùng dầu ăn hết hạn

Sử dụng dầu ăn quá hạn, đặc biệt là dầu đã bị oxy hóa hoặc phân hủy, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe:

- Gây tổn thương gan, thận do tích tụ các chất độc hại trong quá trình phân giải dầu.

- Tăng nguy cơ tim mạch do hình thành cholesterol xấu và hợp chất gây viêm.

- Gây ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy dầu bị oxy hóa tạo ra các hợp chất như aldehyde có thể làm biến đổi ADN và gây đột biến tế bào.

- Gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu khi dầu đã hỏng được sử dụng thường xuyên.

Dù các tác hại này không xuất hiện ngay lập tức, nhưng sử dụng dầu kém chất lượng trong thời gian dài sẽ tích tụ ảnh hưởng xấu lên cơ thể.

Nên làm gì với dầu ăn đã hết hạn?

Dầu ăn hết hạn không thể sử dụng cho mục đích ăn uống, nhưng vẫn có thể tận dụng cho một số việc phi ẩm thực. Dưới đây là một vài gợi ý:

- Làm dầu bôi trơn: Có thể dùng cho bản lề, ổ khóa hoặc các dụng cụ kim loại để chống gỉ.

- Đánh bóng đồ gỗ: Một số loại gỗ có thể được làm sáng bóng lại bằng cách lau với dầu cũ.

- Tái chế làm xà phòng: Nếu có kiến thức cơ bản về hóa học, bạn có thể tận dụng dầu ăn cũ để làm xà phòng sinh học.

- Làm nhiên liệu sinh học (bio-diesel): Ở quy mô lớn, dầu ăn cũ có thể được tái chế thành nhiên liệu.

Lưu ý: Không đổ dầu cũ trực tiếp xuống cống hoặc bồn rửa vì có thể gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước và ô nhiễm môi trường.