Đất Đỏ - giải mã 'toạ độ' second home sáng giá tại phía Nam

Đầu tư second home: Những yếu tố cần cân nhắc?

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét, các sản phẩm dần rời xa mô hình tiêu chuẩn hóa để hướng tới tính bản địa và trải nghiệm cá nhân hóa. Sự dịch chuyển này mở ra không gian phát triển cho những sản phẩm gắn liền với văn hóa địa phương, thiên nhiên bản xứ và những trải nghiệm riêng biệt.

Cùng với đó, sự trỗi dậy của xu hướng sống xanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đã đưa second home lên vị thế mới. Không chỉ là chốn nghỉ ngơi, loại hình này còn đồng thời đáp ứng lối sống cân bằng, nhu cầu tái tạo năng lượng và tiềm năng sinh lợi nhờ gắn liền với xu hướng wellness toàn cầu.

Trên thực tế, second home ngày nay đã vượt ra ngoài khái niệm “ngôi nhà thứ hai”. Đó là biểu tượng cho phong cách sống mới, nơi hội tụ giữa sự tận hưởng và khả năng đầu tư bền vững. Để đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư thông minh, một second home hiện đại phải đi kèm hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trở thành thước đo then chốt quyết định giá trị của second home. Một sản phẩm chỉ bứt phá khi vừa sở hữu hạ tầng nội khu thông minh, hiện đại, vừa kết nối liền mạch với cao tốc, sân bay, cảng biển hay trung tâm thành phố. Chính tính “liền mạch” trong kết nối này mở ra biên độ tăng giá và tiềm năng khai thác bền vững.

Vị trí, tiện ích và thiết kế hướng tới sự hòa hợp với thiên nhiên là bộ ba tiêu chí làm nên giá trị second home. (Ảnh: Avana Tropic Villa)

Không dừng lại ở đó, kiến trúc second home còn phải thể hiện được sự độc đáo và cá tính của chủ nhân, đồng thời hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên. Xu hướng hiện nay ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường, thiết kế thông minh tối ưu không gian và ánh sáng tự nhiên, cùng ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành.

Đất Đỏ - lời giải cho bài toán đầu tư second home thông minh

Không chỉ sôi động tại trung tâm Vũng Tàu hay Phú Mỹ, thị trường bất động sản ở các địa phương vệ tinh như Long Điền, Đất Đỏ và Bà Rịa cũng đang thu hút nhà đầu tư, họ đã nhanh chóng săn tìm quỹ đất ven biển Long Hải, Hồ Tràm nhằm đón đầu quy hoạch mở rộng du lịch nghỉ dưỡng và xu hướng second home.

Trong đó, Đất Đỏ nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ sự cộng hưởng giữa hạ tầng đang bứt tốc và vẻ đẹp nguyên sơ. Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Đất Đỏ sở hữu khí hậu ôn hòa với nắng ấm quanh năm, ít gió bão, cùng đường bờ biển dài, tạo điều kiện lý tưởng cho một cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Với lợi thế cảnh quan nguyên sơ cùng hạ tầng và sáp nhập đô thị, Đất Đỏ nổi bật như “vùng giá trũng” giàu tiềm năng.

Đặc biệt, Đất Đỏ mang trọn nét quyến rũ của biển trời Nam Bộ với thời tiết ôn hòa, 300 ngày nắng cùng địa hình đa dạng: Biển, rừng, núi, hồ.

Đây là lợi thế khiến vùng đất này trở thành “miền đất hứa” cho những ai tìm kiếm ngôi nhà thứ hai để tận hưởng thiên nhiên hoang sơ. Dù vậy, tiềm năng ấy chỉ thực sự được đánh thức trong vài năm trở lại đây, khi loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ.

Với vị trí trung tâm trên trục biển Đông Nam, chỉ khoảng 90 phút di chuyển từ TP.HCM và 10 phút kết nối ra biển, Đất Đỏ là tọa độ vàng cho các dự án home resort.

Lợi thế này càng rõ nét khi địa phương trực tiếp hưởng lợi từ hàng loạt công trình trọng điểm: cao tốc TP.HCM - Long Thành đang mở rộng lên 8 - 10 làn từ ngày 19/8; cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2026; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác từ tháng 9/2025; Vành đai 3 dự kiến thông xe tuyến chính vào cuối năm 2025; cùng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đang tăng tốc triển khai.

So với các địa phương giáp ranh như Xuyên Mộc, Châu Đức hay Phú Mỹ, mặt bằng giá tại Đất Đỏ hiện vẫn được xem hợp lý hơn. Trước đây, khu vực này chưa có nhiều công trình hạ tầng trọng điểm để tạo lực đẩy cho thị trường.

Có thể thấy, Đất Đỏ đang sở hữu “tổ hợp” lợi thế hiếm có: thiên nhiên nguyên sơ, hạ tầng kết nối liên vùng, quỹ đất rộng và giá bán còn nhiều dư địa tăng trưởng. Điều này giúp Đất Đỏ không chỉ trở thành lựa chọn mới mẻ cho dòng second home mà còn mở ra tiềm năng sinh lợi hấp dẫn cho giới đầu tư trong trung và dài hạn.