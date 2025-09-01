Đất đá trút ào ạt trên Quốc lộ 47, hai ô tô suýt bị vùi lấp

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra sáng 1/9 trên Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hòa (Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ 8) cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6, trên địa bàn xã Yên Nhân có mưa lớn.

Hai ô tô suýt bị vùi lấp.

“Sáng nay, hai ô tô khi đang di chuyển trên Quốc lộ 47 thì bị đất đá sạt lở từ trên đồi đổ xuống. Rất may, cả hai xe không bị vùi lấp và không có thiệt hại về người. Chúng tôi đang tập trung lực lượng để cứu hộ 2 xe”, ông Nguyễn Văn Hoà nói.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải nằm nghiêng trên đống đất đá cao hơn 4m và 1 chiếc bị vùi lấp đoạn phía đuôi xe.

Trước đó, từ ngày 25 đến 28/8, tại Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân có đến gần 20 điểm sạt lở khiến giao thông dẫn vào xã Yên Nhân, xã Mát Mọt bị tê liệt. Lực lượng cứu hộ đã phải đi đường rừng hàng chục km để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân.

Hai xã trên là những nơi chịu thiệt hại nặng nề, bị cô lập trong nhiều ngày do ảnh của cơn bão số 5.

Bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, xã Yên Nhân và xã Bát Mọt đã phải hứng chịu những trận lũ quét, lũ ống liên tục đổ xuống, đất đá đã vùi lấp nhiều ngôi nhà, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản...

Ngày 31/8, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt.