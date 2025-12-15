Quy trình cải chính thông tin trên Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Nguyên tắc: Báo Điện Tử VTC News tuân thủ Điều 42 Luật Báo chí 2016 về Cải chính trên báo chí.

1. Phân loại thông tin phải cải chính, xin lỗi

Báo Điện tử VTC News thực hiện cải chính, xin lỗi đối với các thông tin thuộc một trong các trường hợp sau:

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

2. Quy trình cải chính, xin lỗi trên Báo Điện tử VTC News

Đăng tải nội dung cải chính, xin lỗi

Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nội dung báo đã đăng, phát là sai sự thật, Báo Điện tử VTC News sẽ:

Đăng, phát nội dung kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Đăng, phát nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí hoặc tác giả tác phẩm báo chí.

Gỡ bỏ thông tin sai sự thật

Gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát.

Lưu giữ nội dung trên máy chủ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo Điểm d Khoản 1 Điều 52 Luật Báo chí 2016.

3. Vị trí và hình thức đăng cải chính, xin lỗi

Lời xin lỗi được đăng, phát liền sau nội dung thông tin cải chính.

Thông tin cải chính, xin lỗi được công khai tại chuyên mục riêng trên trang chủ Báo Điện tử VTC News.

4. Nội dung thông tin cải chính, xin lỗi

Một thông tin cải chính, xin lỗi trên Báo Điện tử VTC News bao gồm các nội dung chính sau:

Tiêu đề: “Thông tin cải chính, xin lỗi”

Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, ngày, tháng, năm đã đăng, phát..

Nội dung thông tin sai sự thật đã đăng, phát.

Nội dung thông tin được cải chính.

5. Thời điểm đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi

Thực hiện ngay sau khi nhận được văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tự phát hiện vi phạm.

Thông tin cải chính, xin lỗi được lưu giữ trên báo ít nhất 07 ngày kể từ ngày đăng, phát.

6. Cam kết minh bạch thông tin

Báo Điện tử VTC News cam kết thực hiện cải chính, xin lỗi thông tin nhanh chóng, công khai, đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng thông tin báo chí và bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân.