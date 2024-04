Đạo diễn Phương Vũ tiết lộ chi tiết cuộc gặp với CEO Apple Tim Cook

(VTC News) -

Trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam, CEO Apple Tim Cook đã có buổi giao lưu cùng các nhà sáng tạo nội dung trẻ tại Hà Nội, trong đó có Phương Vũ. Anh hiện là đạo diễn, nghệ sĩ hình ảnh của nhiều tác phẩm có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Sau buổi gặp gỡ, Tim Cook đăng đoạn video lên tài khoản cá nhân cùng chú thích: "Phương Vũ và nhóm của anh rất sáng tạo. Họ chỉ cho tôi cách họ sử dụng iPhone, iPad và Mac để biến mọi thứ từ trí tưởng tượng thành hiện thực trong Không gian Nirvana - một xưởng nghệ thuật không giống ai".

Đạo diễn Phương Vũ hạnh phúc khi được đón CEO Tim Cook tới thăm.

Về phía Phương Vũ, anh hạnh phúc và bất ngờ trước chuyến thăm của CEO công nghệ hàng đầu thế giới tới nơi làm việc của mình.

Chia sẻ thêm với VTC News, Phương Vũ nói anh sốc ngay khi thấy CEO Tim Cook xuất hiện. Theo đạo diễn trẻ, cuộc gặp của anh do đại diện Apple Việt Nam kết nối. Tuy nhiên, anh chỉ được thông báo sẽ đón tiếp một vị lãnh đạo của Apple, chứ hoàn toàn không biết đó là vị CEO quyền lực.

Nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp vị tỷ phú, Phương Vũ nói ông là người thân thiện và cởi mở.

"Dù đã lớn tuổi và có tầm ảnh hưởng nhưng ông rất vui vẻ khi tiếp xúc với mô hình nghệ thuật mới của chúng tôi. Ông cởi mở và thích thú đón nhận thông tin chúng tôi giới thiệu. Những biểu cảm hào hứng của ông khiến chúng tôi không có cảm giác xa lạ trong lần đầu tiên gặp gỡ", đạo diễn nói.

Trước khi gặp CEO Tim Cook, Phương Vũ không biết ông là người thế nào vì chỉ được theo dõi trên mạng. Anh chỉ biết đây là một người tài giỏi và có sức ảnh hưởng lớn. Vì vậy nên khi gặp, Phương Vũ cảm thấy rất bất ngờ vì sự cởi mở, thân thiện của ông.

Phương Vũ cũng cho biết buổi trò chuyện của cả hai kéo dài khoảng 1 tiếng. Trong thời gian này, đạo diễn trẻ đã giới thiệu cho CEO Tim Cook về "đại bản doanh" của mình gồm tổ hợp văn phòng làm việc, studio âm nhạc, trang điểm, nhảy, cửa hàng thời trang... Anh cũng được giới thiệu về những sản phẩm mà mình đã và đang thực hiện.

"Tôi muốn ông hiểu về phong cách làm việc của một đạo diễn sáng tạo ở Việt Nam. Chúng tôi cũng cho ông theo dõi trực tiếp một buổi chụp hình. Ông nói rất thích và những điều này cũng khiến ông cảm thấy được truyền cảm hứng", Phương Vũ thổ lộ.

"Tôi rất vui và vinh dự khi có thể giới thiệu cho một người có sức ảnh hưởng như Tim Cook xem những gì mình đã làm. Với một một người trẻ và nhỏ bé như tôi, đây là một niềm tự hào", anh nói thêm.

Phương Vũ giới thiệu cho CEO Apple các sản phẩm của mình.

Ngoài Phương Vũ, CEO Tim Cook cũng có buổi gặp gỡ rapper Suboi. Trước đó, ông đã đăng tải bức ảnh nhâm nhi cà phê trứng cùng mẹ con ca sĩ Mỹ Linh - Mỹ Anh.

Mẹ con diva Mỹ Linh đều thừa nhận Tim Cook ngoài đời rất thân thiện, giản dị và quan tâm đến Việt Nam.

Mỹ Anh cũng bày tỏ niềm vui mừng khi có cơ hội được trò chuyện với vị CEO nổi tiếng. Nữ ca sĩ trẻ ấn tượng khi Tim Cook là một người hay lắng nghe.

CEO Tim Cook trò chuyện cùng mẹ con diva Mỹ Linh.

Phương Vũ sinh năm 1995, hiện là Co-founder kiêm đạo diễn của Antiantiart. Anh từng làm giám đốc sáng tạo một số chương trình lớn và là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Trong 3 năm hoạt động ở vai trò đạo diễn, Phương Vũ tạo ra 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau…Có thể kể đến một số tác phẩm nổi bật như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023)...

Ngoài ra, anh cũng là người thực hiện loạt MV như Call Me của Wren Evans (2023), Hit Me Up của BINZ (2023), Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương (2024),...