Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận tin vui với phim 'Địa đạo'

(VTC News) -

Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao tặng bằng khen của UBND thành phố đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết từ khi ra mắt vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công chúng, được khán giả cả nước đón nhận nồng nhiệt và giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung, nghệ thuật lẫn giá trị lịch sử.

Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với đoàn làm phim, đơn vị sản xuất và phát hành nhằm lan tỏa sâu rộng tác phẩm đến đông đảo công chúng, góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và tinh thần cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: “Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân tôi mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của cả ê-kíp đã miệt mài làm việc để mang đến một tác phẩm lịch sử chạm tới trái tim người xem".

Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo TP.HCM vì sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để đoàn làm phim vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành bộ phim mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc.

Buổi trao bằng khen có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa, Hồ Thu Anh - nam, nữ chính của phim. Họ dành lời chúc mừng đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và mong anh có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng trong thời gian tới.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động khi nhận bằng khen.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tác phẩm mới nhất được thai ngén hơn 1 thập kỷ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là lần đầu tiên, cuộc chiến và đời sống thường nhật của những du kích dưới lòng địa đạo Củ Chi được tái hiện một cách chân thực, sinh động.

Phim lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hoà đóng) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ.

Đội du kích nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn.

Ngoài ra, bộ phim cũng kể câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ Quốc.