Danh tính tài xế ô tô vượt đèn đỏ, hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo

(VTC News) -

Video: Xe con hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy (Nguồn: OFFB)

Chiều 15/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, tài xế ô tô vượt đèn đỏ, hất văng cán bộ cảnh sát giao thông (CGST) lên nắp capo đã ra Công an huyện An Lão (Hải Phòng) trình diện.

Người này là Hoàng Trung Hiếu (SN 1985, trú thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Tài xế Hoàng Trung Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Lúc 14h30 ngày 14/7, tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phát hiện ô tô BSK 15A 508.83 vượt đèn đỏ tại khu vực ngã ba thuộc Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận huyện An Lão.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên, Hiếu không chấp hành hiệu lệnh, tiến thẳng làm cán bộ CSGT bị hất lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy.

Cán bộ CGST bám chặt vào cần gạt mưa. Khi đến địa bàn huyện Tiên Lãng, cán bộ này xuống được bên dưới, rất may không có thương tích. Hiếu sau đó bỏ trốn.

Được cơ quan công an vận động, trưa 15/7, Hiếu đã đến Cơ quan điều tra Công an an huyện An Lão trình diện.

Cán bộ CSGT Hải Phòng bị hất lên nắp capo. (Ảnh cắt từ clip)

Cách đây hơn 3 tháng, một CSGT tại Hà Nội cũng bị hất văng lên nắp capo trong khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, lúc 13h ngày 1/4, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Ngũ Hiệp (thuộc thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp).

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra đối với xe ô tô BKS 29A- 450.00, lái xe đã giảm tốc độ vào khu vực kiểm tra nhưng lại tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ lên nắp capo. Sau đó, tài xế lái xe đi khoảng 200m thì CSGT rơi xuống đường.

Đến 17h30 cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ tài xế ô tô trên và đưa về trụ sở công an làm việc.