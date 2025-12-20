'Cha đẻ' bom tấn Avatar: Từng bỏ học, làm tài xế trước khi thành tỷ phú

(VTC News) -

Avatar: Fire and ash (tựa Việt: Avatar: Lửa và tro tàn) đang là siêu phẩm càn quét tại phòng vé trên thế giới. Phần thứ ba của loạt phim không chỉ gây ấn tượng về mặt kỹ xảo mà còn được đánh giá cao nhờ câu chuyện giàu cảm xúc và trận đại chiến có quy mô lớn nhất toàn thương hiệu.

Tại Việt Nam, tác phẩm hiện thu về hơn 71 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Bộ phim cũng đưa đạo diễn James Cameron gia nhập hàng ngũ tỷ phú chỉ trước vài ngày ra mắt toàn thế giới.

Trước khi trở thành đạo diễn tỷ USD đứng sau những bộ phim ăn khách nhất phòng vé mọi thời đại, James Cameron cũng từng có thời gian loay hoay với cuộc sống.

Quá khứ bỏ học, làm tài xế xe tải

James Cameron (James Francis Cameron) sinh năm 1954 ở Ontario, có cha là kỹ sư điện, mẹ là y tá. Khi chuyển đến Mỹ và học đại học, ông theo ngành vật lý tại bang California. Tình yêu điện ảnh nảy nở trong tâm hồn chàng trai tuổi đôi mươi qua những buổi xem phim cùng bạn bè trong thư viện trường.

Thời điểm này, James Cameron quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ làm đạo diễn. Ông đã trải qua nhiều ngành nghề để kiếm sống như lao công, lái xe tải... Khoảng thời gian đó, ông tranh thủ viết kịch bản, say sưa đọc các tài liệu liên quan đến công nghệ phim khi rảnh rỗi. Ông vay tiền và làm những tác phẩm phim ngắn. Tất cả kịch bản đều do James Cameron viết trong các buổi tối sau những ngày lao động mệt mỏi.

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của James Cameron là Titanic (1997) và Avatar (2009).

Dự án đạo diễn đầu tay Piranha II: The Spawning (1981) không mang lại nhiều thành công. Ông thậm chí bị sa thải chỉ sau hai tuần vì bất đồng sáng tạo và chỉ nhận được một nửa thù lao đã được hứa hẹn.

Sau đó, chàng trai Canada thử thách với hàng loạt vai trò như nhân viên đạo cụ, kỹ xảo của các đoàn phim trước khi thuyết phục được các nhà sản xuất chi tiền cho kịch bản phim The Terminator phát hành tại rạp năm 1984.

Chính sự liều lĩnh, chăm chỉ, luôn hướng tới phía trước đã góp phần làm nên một James Cameron được mệnh danh "ông hoàng phòng vé của mọi thời đại". Sau bước đệm vững chắc là thành công của The Terminator, nhà làm phim người Canada liên tiếp trình làng nhiều "bom tấn" điện ảnh tầm cỡ mà bất kỳ người hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy đều biết đến như Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies (1994) hay Titanic (1997).

"Phù thủy điện ảnh" với những bom tấn tỷ USD

James Cameron được mệnh danh là "phù thủy điện ảnh" khi các tác phẩm của ông đều mang về khoản doanh thu siêu lợi nhuận.

Năm 2009, ông bỏ 237 triệu USD để sản xuất Avatar và phim mang về doanh thu gần 3 tỷ USD. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của James Cameron gồm Titanic (1997) và Avatar (2009) nằm trong danh sách những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

13 năm sau, Avatar: The Way of Water (2022) tiếp tục đại thắng với 2,3 tỷ USD, hiện đứng thứ ba trong danh sách phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Tính đến nay, các tác phẩm của ông đạt doanh thu gần 9 tỷ USD.

Đạo diễn James Cameron.

Nhờ phần lợi nhuận khổng lồ từ các tác phẩm điện ảnh, tài sản cá nhân của James Cameron hiện được Forbes ước tính đạt khoảng 1,1 tỷ USD.

James Cameron là một trong số ít các nhà làm phim vào danh sách tỷ phú, cùng George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson và Tyler Perry. Khác với nhiều đồng nghiệp có nguồn thu lớn từ các lĩnh vực bên ngoài Hollywood, tài sản Cameron gần như hoàn toàn đến từ thành công của chính các bộ phim do ông thực hiện.

Về đời tư, James Cameron đã kết hôn 5 lần. Đạo diễn phim Titanic kết hôn lần đầu với Sharon Williams vào năm 1978. Đến năm 1985, ông cưới nhà sản xuất Gale Anne Hurd. Năm 1989, James sánh đôi cùng đạo diễn Kathryn Bigelow. Cuộc hôn nhân thứ tư với nữ diễn viên Linda Hamilton là ồn ào nhất.

James Cameron và người vợ thứ 5 - cựu nữ diễn viên Suzy Amis.

Ở tuổi 71, ông đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ thứ 5 - cựu nữ diễn viên Suzy Amis.

Sau khi kết hôn, bà xã nam đạo diễn từ bỏ công việc diễn xuất để chuyển sang làm một người nghiên cứu việc ăn chay trường. Bà hiện là người đồng sáng lập một hệ thống trường học dành cho người ăn chay, hệ thống đồ uống chay và tích cực với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hiện tại, James Cameron và nguời vợ thứ năm có với nhau 3 cô con gái và nhận một cô con gái nuôi vào năm 2020.