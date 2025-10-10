Danh tính bất ngờ của nam rapper vừa trở lại đã 'gây bão'

(VTC News) -

Sau 5 năm im lặng, rapper YC tái xuất, khiến cộng đồng yêu rap “bùng nổ” vì tò mò và phấn khích. Thực chất, YC là phiên bản khác của Rhymastic, đại diện cho tự do sáng tạo - nơi cảm xúc được bộc phát, bản ngã được giải phóng và âm nhạc trở về đúng chất hip hop nguyên bản.

Rhymastic trở lại với nhân cách gai góc hơn mang tên YC.

Giữa thời điểm Rhymastic đang ở đỉnh cao hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm và được công chúng yêu mến, sự trở lại của YC mang tính đối nghịch tuyệt đối, cho thấy sự đối lập về sáng tạo trong cùng người nghệ sĩ.

Đối với Rhymastic, YC không chỉ là “mặt tối”, mà còn là phần thật nhất của người nghệ sĩ, phản chiếu hành trình giằng xé giữa sự công nhận của công chúng và khát vọng sáng tạo cá nhân. Dù từng tạm ẩn suốt 5 năm, YC không hề biến mất, mà chỉ đang tích tụ năng lượng cho lần trở lại mang tính tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ.

Ca khúc Thì sao, mở đầu cho album mới gồm 10 bài, được xem là chương tiếp theo trong hành trình nơi hai bản ngã Rhymastic – YC cùng tồn tại và hoàn thiện lẫn nhau.

Ca khúc "Thì sao" mở màn, đánh dấu sự trở lại của YC.

Ngay sau khi lên sóng tối 9/10, Thì sao lập tức chia rap fan thành hai luồng ý kiến. Một bên khen YC phong độ, lời rap sắc bén; bên khác lại cho rằng bản rap này “chưa đủ đô” so với kỳ vọng sau 5 năm chờ đợi. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng YC đã mang lại năng lượng mới cho rap Việt, tái khẳng định bản lĩnh của một rapper không ngừng thách thức giới hạn của chính mình.

Dù gây tranh luận, sự trở lại của YC vẫn là một “cú nổ” đầy táo bạo, nhắc khán giả nhớ rằng: đôi khi, để giữ được bản sắc, nghệ sĩ phải dám sống với cả những mặt đối nghịch trong chính mình.