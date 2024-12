Đánh sập sới bạc hơn 1,1 triệu USD do nữ quái ở Huế cầm đầu

(VTC News) -

Ngày 17/12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định khen thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an TP Huế số tiền 10.000.000 đồng (trích tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh) do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa địa điểm tổ chức đánh bạc qua mạng tại số nhà 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế).

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước đó, lúc 14h ngày 26/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế kiểm tra tại số nhà 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba) do Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) thuê với mục đích tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa trực tuyến qua mạng Internet.

Phạm Thị Bích Ngọc được xác định là kẻ thuê nhà, tổ chức cho con bạc sát phạt bằng hình thức xóc đĩa trực tuyến với số tiền lên đến hơn 1,1 triệu USD.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngọc đang tổ chức cho 05 người khách đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với tổng số tiền cá cược là 81.740.000 đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế xác định, cuối tháng 7/2024, Phạm Thị Bích Ngọc thuê mặt bằng tại 19 Lê Thánh Tôn và trang bị ba dàn máy tính để bàn có kết nối mạng Internet để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức nêu trên.

Phạm Thị Bích Ngọc trang bị ba máy tính để bàn có kết nối mạng Internet để phục vụ các con bạc sát phạt.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, từ ngày 08/9/2024 – 26/10/2024, Phạm Thị Bích Ngọc tổ chức cho nhiều người chơi xóc đĩa trực tuyến với số tiền hơn 1,1 triệu USD.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Ngọc về tội tổ chức đánh bạc quy định tại Khoản 2, Điều 322, Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.