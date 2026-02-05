Danh sách gần 2.600 ô tô, xe máy bị phạt nguội qua camera AI ở Hà Nội

(VTC News) -

Thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn thành phố, từ 22/12 đến 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội ghi nhận 2.580 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách các xe vi phạm TẠI ĐÂY

Đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý vi phạm sau:

Thứ nhất, trực tiếp đến trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông để làm việc.

Thứ hai, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an.

Hướng dẫn xác nhận và nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi.

Về quy trình xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng iHanoi, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo vi phạm

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Tra cứu thông tin vi phạm

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông – Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh vi phạm: người dân có thể đến trực tiếp cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu lại.

Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm: người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Hướng dẫn tạo chữ ký số trên ứng dụng MySign.

Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ xác nhận của người vi phạm, cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và gửi lại cho người vi phạm trên iHanoi.

Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên hệ thống.

Bước 4: Nhận quyết định xử phạt

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5: Nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm kiểm tra lại thông tin (cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt qua mã QR tích hợp trên hệ thống.

Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi về cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời: ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình được thực hiện đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.