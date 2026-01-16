Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 3/1 đến 9/1

(VTC News) -

Từ ngày 3/1 đến 9/1, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 19 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Hà Thị Quy trong bài viết “Mẹ 75 tuổi run run chạm băng trắng của con gái bỏng nặng, xin cho con sống thêm”.

- Chị Triệu Thị Thu Hiền trong bài viết “Người mẹ mang theo máy thở ra vỉa hè mưu sinh để nuôi con nhỏ”.

- Anh Lò Văn Lả trong bài viết “Mất mẹ, mất con chỉ trong 40 ngày, người đàn ông 33 tuổi lại đối mặt ung thư gan”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 3/1 đến 9/1 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.