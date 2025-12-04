Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/11 đến 21/11

(VTC News) -

Từ ngày 15/11 đến 21/11, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 55 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên trong bài viết “Sau những tiếng kêu cứu trong lũ dữ, đồng bào giờ cần lắm bàn tay của bạn”

- Bé Lầu Loan Ly trong bài viết “Bé ngã từ mái nhà, nguy cơ mất cánh tay, cha mẹ nghèo ôm con cầu cứu khắp nơi”

- Anh Phạm Minh Tiến trong bài viết “Cha đơn thân bền bỉ bên con trai 10 tuổi chống chọi bệnh não úng thủy”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/11 đến 21/11 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.