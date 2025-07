Danh sách chi tiết biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7

(VTC News) -

Từ ngày 1/7, việc đăng ký xe tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ có những thay đổi quan trọng sau khi Bộ Công an ban hành hướng dẫn mới nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính.

Cụ thể, toàn bộ công tác đăng ký ô tô, xe máy chuyên dùng và xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước sẽ do Công an cấp xã hoặc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại các tỉnh, thành thực hiện. Người dân và các tổ chức có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm đăng ký phương tiện tại bất kỳ Công an cấp xã nào hoặc tại Phòng CSGT trong cùng địa bàn nơi mình cư trú hoặc đặt trụ sở.

Với quy định mới, việc đăng ký xe trở nên thuận tiện hơn do không bắt buộc phải đến các trung tâm lớn hoặc Phòng CSGT cấp tỉnh. Người dân có thể trực tiếp làm thủ tục tại các đơn vị công an cấp xã gần nơi mình sinh sống. Đây được xem là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính, giúp giảm tải cho lực lượng công an cấp tỉnh và mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho người dân.

Tuy nhiên, các phương tiện có nguồn gốc từ tịch thu bắt buộc phải đăng ký tại Phòng CSGT, không áp dụng tại cấp xã.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, sau sáp nhập, biển số xe các tỉnh, thành vẫn được giữ nguyên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong thời gian đầu triển khai, có một số xã thuộc diện sáp nhập, chia tách địa giới hành chính nhưng chưa hoàn tất dữ liệu dân cư, việc đăng ký xe tại các khu vực này sẽ tạm thời do Phòng CSGT trực tiếp đảm nhận. Khi cơ sở dữ liệu hoàn thiện, việc đăng ký xe sẽ được chuyển về cấp xã như các khu vực khác.

Liên quan đến việc xác định biển số xe theo địa phương, Bộ Công an cho biết các tỉnh, thành sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục sử dụng ký hiệu biển số của các địa phương trước đây. Việc giữ nguyên ký hiệu cũ giúp người dân dễ dàng nhận diện và không làm gián đoạn hệ thống quản lý hiện hành. Ví dụ, sau khi hợp nhất, một tỉnh mới có thể sử dụng nhiều mã biển số khác nhau tương ứng với các tỉnh/thành cũ trước đó.

Danh sách chi tiết biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7

STT Tỉnh thành Biển số 1 TP. Hà Nội 29, 30, 31, 32, 33, 40 2 TP.HCM 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57,58, 59, 61,72 3 TP. Hải Phòng 15,16,34 4 TP. Đà Nẵng 43, 92 5 TP. Cần Thơ 65, 83, 95 6 TP. Huế 75 7 Cao Bằng 11 8 Lạng Sơn 12 9 Bắc Ninh 98, 99 10 Quảng Ninh 14 11 Hưng Yên 17, 89 12 Ninh Bình 18, 35, 90 13 Phú Thọ 19, 28, 88 14 Thái Nguyên 20, 97 15 Lào Cai 21, 24 16 Tuyên Quang 22, 23 17 Lai Châu 25 18 Sơn La 26 19 Điện Biên 27 20 Thanh Hóa 36 21 Nghệ An 37 22 Hà Tĩnh 38 23 Quảng Trị 73, 74 24 Quảng Ngãi 76, 82 25 Gia Lai 77, 81 26 Khánh Hòa 79, 85 27 Lâm Đồng 48, 49, 86 28 Đắk Lắk 47, 48 29 Đồng Nai 39, 60, 93 30 Tây Ninh 62, 70 31 Vĩnh Long 64, 71, 84 32 Đồng Tháp 63, 66 33 An Giang 67, 68 34 Cà Mau 69, 94

Việc thay đổi trong công tác đăng ký xe lần này được đánh giá là phù hợp với lộ trình cải cách hành chính và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chủ trương chung của Chính phủ. Việc phân cấp mạnh mẽ cho công an cấp xã không chỉ tăng tính chủ động, gần dân mà còn giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết.

Đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, các đơn vị công an nơi cư trú để nắm rõ cách thức đăng ký và ký hiệu biển số tương ứng. Điều này sẽ giúp quá trình làm thủ tục diễn ra suôn sẻ, tránh phát sinh sai sót hoặc nhầm lẫn.