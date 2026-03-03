Danh sách 18 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Quảng Trị

(VTC News) -

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức 18 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Quảng Trị thuộc 4 đơn vị bầu cử. Trong số 18 người ứng cử sẽ bầu ra 10 Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường, xã Đông Hà, Nam Đông Hà, Lìa, A Dơi, Tân Lập, Lao Bảo, Hướng Phùng, Hướng Lập, Khe Sanh, Đakrông, Tà Rụt, LaLay, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Cam Lộ, Hiếu Giang, Ái Tử, Triệu Phong, Triệu Bình, Nam Cửa Việt) có 4 người tham gia ứng cử gồm:

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: quochoi.vn)

Đơn vị bầu cử số 2 gồm đặc khu Cồn Cỏ, phường Quảng Trị và các xã Hải Lăng, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Triệu Cơ, Cửa Việt, Gio Linh, Cồn Tiên, Bến Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quang, Vĩnh Linh, Sen Ngư, Tân Mỹ, Cam Hồng, Lệ Thủy, Trường Phú, Lệ Ninh có 5 người tham gia ứng cử gồm:

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận và các xã: Kim Ngân, Trường Sơn, Trường Ninh, Ninh Châu, Quảng Ninh, Nam Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Đông Trạch, Bắc Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn có 5 người ứng cử gồm:

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường, xã Bắc Gianh, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuận, Tuyên Hóa, Tuyên Bình, Tuyên Phú, Đông Lê, Tuyên Sơn, Minh Hóa, Tuyên Lâm, Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hoá có 4 người tham gia ứng cử gồm: