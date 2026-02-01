Trung Quốc bãi nhiệm tư cách 19 đại biểu Quốc hội, có 9 tướng quân đội

Thông báo về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu của 19 người này được đưa ra sau phiên bế mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV.

Theo thông báo, các cá nhân bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc thuộc các tỉnh và khu tự trị như Nội Mông, Giang Tô, Giang Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tân Cương, cũng như trong lực lượng quân đội của Ban Công tác Chính trị và Ban Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương, cùng các lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân, Tên lửa và Hỗ trợ Thông tin.

Trong số 9 đại biểu quân đội vừa bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc có 5 Thượng tướng, 1 Trung tướng và 3 Thiếu tướng.

Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trước thềm kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hồi tháng 3/2025.

Trong số 5 Thượng tướng có ông Lý Vĩ và Lý Kiều Minh là Ủy viên Trung ương khóa XX, cả hai đều từng vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. 3 người còn lại các tướng về hưu, không phải Ủy viên Trung ương, nhưng đều là Ủy viên Thường vụ Nhân đại toàn quốc.

Một Trung tướng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu là ông Vương Đông Hải, Chính ủy Ban Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương; 3 Thiếu tướng gồm các ông Biên Thụy Phong, Trợ lý Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị thuộc Quân ủy Trung ương; Đinh Lai Phú, Tư lệnh Tập đoàn quân 73 Lục quân và Dương Quang, Tư lệnh Căn cứ 64 Lực lượng Tên lửa.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm “Lưỡng hội” – hai kỳ họp quan trọng của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) và Chính hiệp toàn quốc (Mặt trận) Trung Quốc diễn ra từ ngày 4/3 tới đây.