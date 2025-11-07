Đánh cá trên sông, phát hiện quả bom nặng 250kg

(VTC News) -

Ngày 7/11, Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã hủy nổ an toàn một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom được phát hiện trên sông Nậm Mô

Trước đó, vào tối 30/10, người dân trong lúc đánh bắt cá trên sông Nậm Mô (đoạn qua bản Pủng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nghi là bom. Vị trí phát hiện cách bờ sông khoảng 30m, cách cầu Tân Xả chừng 200m.

Lực lượng chức năng chở quả bom đi hủy nổ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã nhanh chóng xuống hiện trường, căng dây phong tỏa, bảo đảm an toàn khu vực. Cùng với sự hỗ trợ của Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, xác định quả bom là loại MK-82, đường kính 30cm, dài 1,4m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ.

Đến ngày 7/11, quả bom đã được hủy nổ thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản khu vực xung quanh.