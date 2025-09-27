Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, cờ tướng Việt Nam vô địch thế giới

(VTC News) -

Tại trận chung kết bảng nam nội dung cờ tiêu chuẩn - giải cờ tướng vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh gây sốc khi đánh bại Doãn Thăng (Trung Quốc).

Ngay đầu ván đấu, Lại Lý Huynh bị đối phương dùng hai quân pháo để áp đảo. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâu năm giúp Lý Huynh bình tĩnh xử lý tình huống. Anh dùng nhiều quân tốt chủ lực và "khóa" được quân xe và mã của đối thủ.

Khi không thể tấn công thêm, Doãn Thăng đành chấp nhận dừng cuộc chơi và người chiến thắng là Lại Lý Huynh.

Vận động viên Lại Lý Huynh (trái) vô địch thế giới.

Chiến thắng của Lại Lý Huynh mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ Việt Nam bởi đây là lần đầu tiên cờ tướng nước nhà vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam. Đây là nội dung mà các vận động viên Trung Quốc luôn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Thành tích ấn tượng này giúp Lại Lý Huynh nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam - ông Nguyễn Hữu Luận. Huấn luyện viên của Lý Huynh cũng nhận được khoản thưởng 200 triệu đồng.

Ở giải lần này, Việt Nam còn vận động viên khác là Nguyễn Thành Bảo nhưng anh không lọt vào nhóm cạnh tranh giành huy chương. Ở nội dung cờ nhanh, Lý Huynh chưa thành công khi chỉ xếp vị trí thứ 7.

Trong quá khứ, Lại Lý Huynh từng giành huy chương và cá nhân ở nội dung cờ nhanh giải vô địch thế giới 2022.

“Đây là chiến thắng cảm xúc của Lại Lý Huynh. Đối thủ của Lại Lý Huynh là người có chuyên môn tốt nhưng kỳ thủ của Việt Nam thi đấu bình tĩnh để giành chiến thắng chung cuộc”, lãnh đội cờ tướng Việt Nam tại giải – ông Nguyễn Minh Thắng nói.